Calderón sobre AMLO: "está muuuy enojado"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin mencionar su nombre, el expresidente Felipe Calderón consideró que la marcha del próximo domingo convocada por organizaciones opositoras para la defensa del Instituto Nacional Electoral “no tiene contento” a Andrés Manuel López Obrador.

Este lunes en su conferencia mañanera, el presidente llamó a simpatizantes y militantes a que no salgan de su casa, no se reúnan y no confronten en la marcha en defensa del INE el 13 de noviembre, aunque enseguida dijo que quienes convocan son “deshonestos”, “muy corruptos” y “muy rateros”.

El presidente @lopezobrador_ garantizó el derecho a disentir y la libre manifestación de las ideas a las personas que participen en la marcha del 13 de noviembre en contra de la transformación del país. pic.twitter.com/ICzSgV3FFF — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 7, 2022

También anunció que ese día cumple años y no estará en la Ciudad de México debido a que hará una gira por el sureste.

“Que la gente que vaya que sepa que es una manifestación en contra de nosotros, por la política que llevamos a cabo a favor del pueblo. Aunque vayan a misa los domingos no le tienen amor al pueblo”, dijo el presidente este lunes.

En su cuenta de Twitter, Calderón publicó un breve tuit que ha generado numerosas reacciones en contra pero también de apoyo.

“Está muuuy enojado… se ve que la marcha del domingo no lo tiene nada contento…” escribió el expresidente.

Está muuuy enojado… se ve que la marcha del domingo no lo tiene nada contento… — Felipe Calderón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@FelipeCalderon) November 7, 2022

Previamente Calderón había informado que llegó a El Cairo para participar en la cumbre climática COP27.