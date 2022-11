Monreal ofrece revisar reforma sobre fondo de estabilización: "se garantizará integridad de ahorros"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la polémica modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que permite pasar activos financieros del sector público al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), voces en el Senado llaman a modificar la reforma para proteger el dinero de los ciudadanos y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que se revisará con seriedad.

“El Senado revisará con seriedad la minuta de la Cámara de Diputados para reformar la ley federal de presupuesto, la cual permite realizar aportaciones adicionales al Fondo de Estabilización. Se garantizará la integridad y el destino de los ahorros privados de todas y todos”, escribió en redes sociales Monreal.

La reforma establece que de presentarse en el ejercicio fiscal un ahorro o economías presupuestarias en el costo financiero de la deuda del Gobierno federal, se podrán efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para destinarlas al FEIP, como la SHCP lo determine.

El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 4 de noviembre, en medio de un debate en la opinión pública debido a que se considera que la reforma es un cheque en blanco para el gobierno federal.

Se garantizará la integridad y el destino de los ahorros privados de todas y todos. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 7, 2022

La controversia llevó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a precisar en un comunicado de prensa que “la reforma no tiene ninguna relación con el gasto público, como algunos han interpretado erróneamente, generando confusión en la opinión pública”.

Según la SHCP, los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, bonos de pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta ley, pues estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades, y la modificación sólo comprende el uso de activos del Gobierno federal.

Sin embargo, desde la oposición alertan de los riesgos de aprobar la reforma tal como llegó de San Lázaro.

El senador Damián Zepeda del PAN dijo que en la ley tiene que especificarse que ese dinero no se va a tocar, pues no basta con que Hacienda prometa que no lo va a usar.

“No basta con un comunicado de Hacienda prometiendo que no los usarán, la reforma dice que sí puede y debe corregirse. Muy fácil, que quede claro en la LEY que NO se puede tocar el dinero de los ciudadanos. No es asunto de fe o creerles, debe garantizarse expresamente”, escribió en Twitter.