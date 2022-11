"Diciembre me gustó pa' que te vayas", canta Monreal; anuncia cuándo definirá su futuro (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que no hay forma en la que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, “se escape” de la justicia, pues la consideró una “violadora sistemática de la ley”, luego de difundir mensajes privados entre él y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

Ayer amagó con exigir la declaratoria de procedencia para remover la inmunidad procesal de la gobernadora de Campeche, pero este miércoles Monreal reconoció que él no puede hacer la solicitud y aclaró que la Fiscalía General de la República es la que deberá solicitar a la Cámara de Diputados el procedimiento luego de integrar la carpeta de investigación con las pruebas que está aportando para demostrar la existencia de un presunto delito.

“Con la denuncia penal presentada, donde yo creo que hay los elementos del delito para poder ejercer acción penal, y que la Fiscalía General de la República no lo puede hacer, porque la protege el fuero de gobernadora; pero sí puede la Fiscalía solicitar a la Cámara de Diputados, le quite el fuero para someterla al proceso ordinario”, explicó.

“Voy a estar en espera, prudentemente, porque no hay forma de que se escape, no hay forma. Por un lado la intervención, pero aun cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público y ahí se configuran dos delitos: difusión y peculado”, añadió el coordinador de Morena en el Senado.

También reiteró que Layda Sansores habría vuelto a violar la ley al mencionarlo en el Martes del Jaguar de ayer, pues un juez federal le había otorgado la suspensión provisional de los actos reclamados y ella cometió desacato, lo cual, según dijo, también amerita la pérdida del fuero.

Durante la conferencia, Monreal se lanzó duramente en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien considera es la persona detrás de una campaña de desprestigio en su contra con ayuda de asesores extranjeros.

“Hay intereses muy fuertes tratando de eliminarme a la mala, incluso se abroga el derecho a decir que me vaya sin que pueda existir un mecanismo o una razón. No es propiedad de nadie, ni de los adelantados, ni de las corruptas, el partido. El partido es de todos, lo construimos todos”, dijo el zacatecano.

El legislador dijo que le va a ganar a la jefa de gobierno y “a los preferidos del poder”, pero también adelantó que en diciembre decidirá su futuro en Morena con una canción de José Alfredo Jiménez.

¿Será que Ricardo Monreal deje Morena? uD83EuDD14



El senador dijo que en diciembre definirá si se va del partido. pic.twitter.com/K116merMpa — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 9, 2022

“Vamos a esperar diciembre; diciembre y sus posadas, porque... ¡diciembre me gustó pa’ que te vayas. Que sea muy cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este…; que me hace tanto mal. Y ya después que pase mucho tiempo... que estés arrepentido!…”, cantó.

Al ser cuestionado sobre las revelaciones que hizo la gobernadora sobre que él y su familia poseen 48 propiedades, el senador dijo que son mentiras “recicladas de etapas pasadas”.

“Es como lo que dijo el Presidente, cuando mandan los expedientes, que del PRI le mandaron, toda una noche lo revisó y no había nada, es igual, es igual. Son los mismos expedientes que el PRI y el PAN en su momento me integraron. Ahora los tiene ella (Layda Sansores). Pero no me da temor; la conozco muy bien y sé, sé lo que son capaces de hacer porque no tiene escrúpulos”, acusó.

Mientras que sobre la supuesta propiedad de su hermano, David Monreal, gobernador de Zacatecas, a quien Layda Sansores señaló de tener un rancho de 783 hectáreas.

“Si a mi hermano lo acusan de tener propiedades, ¿yo qué tengo que ver? Tengo 14 hermanos, ¡que le pregunten a él! ¿por qué no lo denuncian a él? O sea, ¿por qué tengo que pagar por mis 14 hermanos y mis 169 sobrinos? ¿Usted cree que sea justo?”, preguntó.

Monreal dijo que Layda Sansores tiene varias denuncias ante la FGR por delitos relacionados con corrupción, como desvío de recursos cuando fue alcaldesa de Álvaro Obregón, pero gracias a “un manto protector” “no la han tocado ni con el pétalo de un citatorio”.

“La impunidad la puede cubrir hasta la Cámara de Diputados, pero va a llegar el día en que termine y entonces nos veremos las caras”, advirtió.