Layda Sansores arremete contra los Monreal y los acusa de acumular 48 propiedades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Layda Sansores, gobernadora de Campeche, aseguró que el senador Ricardo Monreal e integrantes de su familia poseen en su conjunto 48 propiedades, que suman mil 801 hectáreas.

En su programa Martes del Jaguar, la mandataria morenista calificó de hipócritas, cínicos y farsantes al coordinador de los senadores morenistas y a sus familiares.

En un episodio más de la confrontación entre ambos políticos, Layda Sansores también arremetió contra David Monreal, gobernador de Zacatecas y hermano de Ricardo, de quien dijo que posee un rancho de 783 hectáreas que es más grande que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

“Su hermano David tiene sólo un rancho, pobrecito David, el que es hoy gobernador, de 750 hectáreas”, dijo Sansores, aunque luego corrigió para decir que tenía 783.

“¿Saben a qué equivale?”, preguntó y respondió: “Las 783 hectáreas equivalen exactamente a todo lo que es el Aeropuerto de la Ciudad de México, haz de cuenta que tiene su propio aeropuerto con todas las terminales actuales, con todas las propiedades adquiridas por el Aeropuerto.

“El aeropuerto tiene 746 hectáreas y David Monreal tiene 783. Todavía le sobran para hacer todas las casitas, todas las que me puso a mí, son las que son de él, que ya no se engañen”, expresó.

También arremetió contra Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, quien denunció a la gobernadora por hacer una parodia de la Marcha de Zacatecas, señalando que el municipio que gobierna es el que tiene el mayor número de muertos de todo México.

Y respondió a la denuncia de Ricardo Monreal, negó que hubiera cometido espionaje.

“Para que todo eso dé lugar, tendrían que ellos demostrar que yo interferí comunicaciones, que yo espié; haz una plana Monreal, una plana: ‘Layda no espió, Layda no espió’. Creo que ya es hora, lo hemos dicho de mil maneras: si uno hubiera espiado te quedas callado o ves qué haces. Nosotros no espiamos, nos dejaron este documento", dijo Sansores.