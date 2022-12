El Plan B podría irse a febrero o a un periodo extraordinario: Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que la revisión y posible aprobación del plan B en materia electoral podría llevarse un periodo extraordinario o esperar hasta el periodo de febrero.

En el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 15 de diciembre, el funcionario federal mantiene reuniones con los legisladores para hacer una revisión aún esta tarde y aunque la ruta que se trazó es que se aprobaran antes de que concluya este periodo, el proceso podría prolongarse.

“Ahora estaban sesionando ya las comisiones unidas, vamos a ver, vamos a atender las propuestas y modificaciones que ellos planteen y quedamos de reunirnos en la tarde de hoy”, dijo al salir de la reunión binacional México-Estados Unidos, en Palacio Nacional.

López Hernández señaló: “Yo vengo trabajando desde hace tres o cuatro días, sobre todo, con la senadora Mónica Fernández, que es la presidenta de (la comisión) Gobernación y yo no hablaría de constitucionalidad o inconstitucionalidad, yo creo que habría que revisar lo que viene en la iniciativa de origen del ejecutivo y revisar los pros y los contras de las posiciones”, afirmó.

Dijo que hay aval por parte del Ejecutivo de hacer esos cambios: “Total disposición, finalmente será una decisión de los senadores, por eso nosotros vamos a seguir revisando puntualmente los planteamientos”.

Agregó que hay modificaciones factibles y otras en las que no coinciden, pero no quiso adelantar en cuáles no acompañarán los cambios.

“Yo por respeto al trabajo de los senadores prefiero en este momento no decir, estamos revisando eso”, dijo.

Esta mañana Adán Augusto López se reunió con los senadores Ricardo Monreal, Mónica Fernández y Rafael Espino y después con los legisladores de los partidos Encuentro Social, Verde y del Trabajo.

Posteriormente, afirmó, podría haber más reuniones en los siguientes días, en caso de ser necesarias.