Claudio X. González exige a Monreal definirse; "ni cantos de sirena ni amenazas", replica el senador (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magnate Claudio X. González Guajardo reclamó al líder del Senado, Ricardo Monreal, querer quedar bien con dos bandos, “tirios y troyanos”, y consideró que “está quedando mal con los dos”, a horas de que se discuta en la Cámara Alta el llamado Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay gentes que de repente quieren quedar bien con tirios y troyanos y están quedando mal, por lo menos con la ciudadanía. Yo escribí un tuit ayer, por el momento histórico que se vive: Senador Ricardo Monreal, ¿demócrata o mucho ruido y pocas nueces? Estamos esperando la respuesta”, dijo Claudio X en conferencia de prensa desde el Senado de la República.

“Así es este juego: ¿democracia o autoritarismo? Se tiene que definir el senador Monreal”, remató.

Claudio X. González, la cara más visible de la organización “Unidos”, abiertamente opositora a López Obrador, convocó este martes a decenas de personas a protestar afuera del recinto legislativo en contra de las reformas a leyes secundarias en materia electoral del presidente.

“Nos recibieron vallas y nos recibieron granaderos”, reclamó el hijo del empresario Claudio X. González Laporte, presidente del consejo de administración de Kimberly Clark.

Claudio X. González, quien se autodefine como activista, afirmó que “es evidente la deriva autoritaria de la intentona constitucional y legal del presidente de la república y de la mayoría en el legislativo”.

Por ello explicó que acudió al Senado a “pedirle un poquito de conciencia, de responsabilidad y de dignidad a los legisladores y legisladoras de Morena, del PT y del PVEM, ¡no están representando a las y los mexicanos!, ¡Nos están fallando! ¿Ni siquiera leer lo que votan?”.

Minutos después, en otra conferencia de prensa, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, respondió que “se rige por principios, no por presiones”.

“Ni ningún tipo de amenazas, ni tampoco anuncio de promociones, no hago eso. A él le tengo respeto, tiene él un interés marcado y hace bien en defender lo que él cree. No tengo ninguna descalificación ni para él ni para ninguna de las personas que acudieron al Senado”, dijo.

“Yo estoy muy definido, siempre lo he hecho. Estoy de lado de la Constitución, de la ley, de lado de la justicia y me conduzco con los principios y los valores de la democracia. Ni cantos de las sirenas ni amenazas de nadie me mueve en mi criterio y mi posición”, también dijo el zacatecano.