AMLO responde a Quadri: "así como dicen que el INE no se toca, las pensiones no se tocan"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió un mensaje del diputado panista Gabriel Quadri: así como dicen ‘el INE no se toca, las pensiones no se tocan’; también contestó con el chiste sobre un apodo a Diego Fernández de Cevallos.

“Calígula gasta tres veces más en los viejos (pensiones 1.2 billones) que en los jóvenes (educación 400 mil millones). Así, ¿hacia dónde lleva a México?”, publicó el legislador.

“Miren cómo me llaman ‘Calígula’, y este Diego ‘tartufo’… A Diego, hablando de apodos, le dije en un debate, le digo a ti, en un debate que moderó López-Dóriga, ‘a ti te dicen la ardilla… porque vives en los Pinos’”, dijo entre su risa y enseguida un silencio de varios segundos.

El mandatario federal aclaró que el conservadurismo en México está en una etapa decadente.

“Así como dicen el INE no se toca, las pensiones no se tocan”@lopezobrador_ pic.twitter.com/Fs9wR4c04b — Tania (@tania__rd) December 14, 2022

“Sí hemos avanzado muchísimo, ya ellos no deciden sobre el presupuesto. ¿Ustedes creen que si ellos estuviesen en el poder se estarían entregando las pensiones a los adultos mayores? Lo dicen, estaba viendo ayer al diputado de Coyoacán, Gabriel Quadri, haciendo cuentas de que es más lo que se les da a los adultos mayores que lo que se le da a los jóvenes para la educación”.

Cuestionó: “¿por qué no darle a los adultos mayores? Y dice, no sé, creo que 500 mil millones, no, como 800 mil millones o un billón 200 a los adultos mayores, entonces pues están mal sus datos. Estos 1.2 billones a los adultos mayores, estamos incrementando y deben ser como 350 mil millones este año las pensiones, que es bastante desde luego pero bien merecido”.

En el caso de la educación, relacionado con jóvenes, advirtió, en educación, no son 400 mil, sino cerca de un billón, lo cual, dijo, le molesta a la oposición, pero será muy difícil que hagan un retroceso en ese sentido porque en el caso de las pensiones a adultos mayores, éstas tienen rango constitucional.