Diputado panista que analizará desafuero está al servicio de "Alito", denuncia Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió en el último programa del año del Martes de Jaguar una presunta conversación entre su antecesor Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y un personaje identificado como “Pablito”, la cual revelaría una relación entre el líder nacional priista y el diputado federal panista José Elías Lixa.

Este último forma parte de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados federal que analizará la solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas.

“Todo lo arreglan: Lixa no le sirve al pueblo yucateco, le sirve a los intereses de #LordBrother, para que se den una idea de todo lo que está pasando”, dice Layda Sansores en el tuit que acompaña la reconstrucción del presunto diálogo, el cual fue presentado en la edición 50 de Martes del Jaguar.

“Además, se supone que quienes pertenecen a la coalición son sus amigos, pero hablan mal de ellos. ¡No hay a cuál irle!”, señaló Sansores.

La conversación supuestamente es de diciembre de 2020, y revelaría que Lixa funge como intermediario entre “Alito” y Marko Cortés, líder nacional del PAN, durante el proceso de reelección de este último en la dirigencia del blanquiazul.

Todo lo arreglan: Lixa no le sirve al pueblo yucateco, le sirve a los intereses de #LordBrother, para que se den una idea de todo lo que está pasando. Además, se supone que quienes pertenecen a la coalición son sus amigos, pero hablan mal de ellos. ¡No hay a cuál irle! pic.twitter.com/dHM6kSTrYl — Layda Sansores (@LaydaSansores) December 14, 2022

“Va a salir todo bien, Marko mandó a Lixa a decir que lo ayude para su reelección”, dice “Pablito” a Moreno en el presunto chat.

“Ese Lixa puro cuento, no se puede con esos panistas”, dice “Alito” en otro pasaje de la charla. “Lixa no opera”.

“Si no cumple le rompo la madre, él me buscó no yo a él, mañana viajo a Mérida a verlo”, dice Pablito. “No no, aguanta”, le responde Moreno.

“Pero yo no soy el pendejo de Lixa, él tiene que cumplir”, dijo Pablito. “Sólo mándale mensaje de cómo va, qué está haciendo”.

“No es sencillo pero va a cumplir. Yo me encargo jefe, se comprometió, hasta una camionera me pidió. Yo me encargo que cumpla”, asegura “Pablito” y remata: “Ese putito va a cumplir”.

El pasado 27 de septiembre quedó instalada la Sección Instructora que analizará la solicitud de desafuero contra “Alito”, acusado por la Fiscalía de Campeche de enriquecimiento ilícito.

Además del panista Lixa, Los integrantes de la Sección son Leonel Godoy y Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena; y Rubén Moreira, del PRI.