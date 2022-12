Diputado panista que votará en el desafuero está al servicio de Alito, denuncia Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal panista José Elías Lixa, quien forma parte de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que revisará la petición de desafuero en contra de Alejandro "Alito" Moreno, "sirve a los intereses" del propio dirigente nacional del PRI, denunció la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

En el último programa del año del Martes del Jaguar, la mandataria estatal morenista presentó una presunta conversación entre su antecesor y un personaje identificado como “Pablito”, la cual revelaría la relación entre "Alito" y el legislador panista de Yucatán.

La conversación supuestamente ocurrió en diciembre de 2020 y revelaría que Lixa fungió entonces como intermediario entre “Alito” y Marko Cortés, líder nacional del PAN.

“Todo lo arreglan: Lixa no le sirve al pueblo yucateco, le sirve a los intereses de #LordBrother, para que se den una idea de todo lo que está pasando”, dice Layda Sansores en el tuit que acompaña el video en el que se reconstruye la presunta charla por WhatsApp.

“Además, se supone que quienes pertenecen a la coalición son sus amigos, pero hablan mal de ellos. ¡No hay a cuál irle!”, señaló Sansores, al referirse a la forma como "Alito" Moreno se refiere a los panistas en el presunto chat.

"Hasta una camioneta me pidió"

En el diálogo presentado en la edición 50 del Martes del Jaguar, última del año, sólo aparecen #LordBrother (como Sansores llama a Moreno Cárdenas) y un personaje no identificado llamado "Pablito". Estos son algunos de los textos que hacen referencia a Lixa.

11 de diciembre de 2020

Pablito: "Mañana hablo con Lixa que ya truene, que no se espere hasta pasado mañana, que ya de una vez mañana".

Alito: "Muy bien, que lo opere, yo sigo operando todo, muy bien".

Pablito: “Así es jefe, va a salir todo bien, Marko (Cortés) mandó a Lixa a decir que lo ayude para su reelección. Eso quiere Marko, que usted le ayude".

12 de diciembre de 2020

Alito: "Hay que estar atentos, checa todo lo jurídico y legal, ahí con todos, no podemos cometer ningún error".

Pablo: "Estoy en eso, jefe. Ayer hablé con Lixa, le dije que vaya a hablar con ese cabrón a Campeche y le diga que no tiene manera y que ya tome la decisión, me va a avisar, me enseñó mensajes con él donde le dice que ya cerraste la puerta aquí en México".

Alito: “Ese Lixa puro cuento, sólo quieren ganar tiempo, no se puede con esos panistas. Ya los agarré en la jugada para presionar y ver qué más sacan. Muy mal. Lixa no opera ni verga”.

Pablito: “Si no cumple le rompo la madre, él me buscó, no yo a él, mañana viajo a Mérida a verlo”.

Alito: “No no, aguanta, tranquilo”.

Pablito: “Pero yo no soy el pendejo de Lixa, él tiene que cumplir”.

Alito: “Sólo mándale mensaje de cómo va, qué está haciendo”.

Pablito: “No es sencillo pero va a cumplir. Yo me encargo jefe, se comprometió, hasta una camioneta me pidió. Yo me encargo que cumpla".

14 de septiembre de 2020

Alito: "Y fortalecer el acuerdo con el PAN".

Pablito: "Mañana en la comisión del dictamen del presupuesto me pide que vaya a favor del PRI y que él mañana habla delante de mi y que está jugando de este lado, que no lo dude. Me dijo que no va a hacer una mamada, que está empujando. Mañana llega a México Lixa, no lo voy a soltar que haga su parte".

Alito: "Ok, listo, porque ya lo tenemos arreglado, ahorita lo veo".

Prevén "empate técnico" en la Sección Instructora

El pasado 27 de septiembre quedó instalada la Sección Instructora que analizará la solicitud de desafuero contra “Alito”, acusado por la Fiscalía de Campeche de enriquecimiento ilícito.

Además del panista Lixa, los integrantes de la sección son Leonel Godoy y Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, y Rubén Moreira, del PRI.

En la Cámara de Diputados queda instalada la Sección Instructora.



Así queda integrado:

uD83DuDD34Leonel Godoy (Morena)

uD83DuDD34 Jaime Pérez Bernabé (Morena)

uD83DuDD34Elías Lixa (PAN)

uD83DuDD34Rubén Moreira (PRI)



"Todo lo arreglan, deciden qué va a hacer el Trife, imagínate, pero además son dizque sus amigos", dijo Sansores después de presentar la representación en video de la presunta conversación entre Moreno y "Pablito".

Juan Manuel Herrera, conductor de la sección para denunciar Fake News, subrayó que la presunta charla exhibida ocurrió hace dos años y lo relevante es que el diputado Lixa forma parte de la comisión instructora que va a decidir sobre el desafuero de Alejandro Moreno.

Aseguró que el día 15 debe sesionar la comisión instructora y ahí se verá en qué sentido vota el panista.

"El 15 se decide el desafuero", dijo Layda Sansores, quien manifestó que no tiene mucha esperanza porque hay la posibilidad de un empate técnico si PAN y PRI votan en contra del desafuero y Morena a favor.