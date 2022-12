AMLO: opositores son capaces de dar golpe de Estado cuando la democracia no les conviene

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se aprobó el plan B de la reforma electoral y aseguró que para la oposición la democracia solo es válida cuando les conviene, “cuando no les conviene son capaces hasta de dar un golpe de Estado o promover un derrocamiento”.

“Se aprobó la ley, de nuevo agradezco a los legisladores y ahora pasa a la Suprema Corte y ahí van a decidir si es inconstitucional o no. Pero no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales”, indicó, pese a que este jueves se comprometió a que el Ejecutivo revisaría las leyes aprobadas por el Legislativo para decidir si la vetaría por incluir inconstitucionalidades.

El mandatario federal expuso que con la oposición “ahora los golpes de Estado, también esto es importante seguirlo diciendo, no sólo se dan con el uso de las armas, con cuartelazos, empiezan a desgastar a la autoridad con los medios de información, que los compran o los tienen a su servicio, y empiezan a desatar campañas de desprestigio hasta que debilitan por completo a la autoridad”.

Añadió que con estas decisiones quitan o someten al presidente, que se convierte en “un pelele de los potentados, un títere, ya no representa a todos los mexicanos, a todo el pueblo, sino nada más es el representante de una minoría, ya el gobierno es un comité al servicio de unos cuantos. Entonces, es lo que está en el fondo, en todo esto”.

#ConferenciaPresidente

El presidente @lopezobrador_ agradece a los diputados por aprobar el plan B de la Reforma Electoral. pic.twitter.com/ysnFVFcwet — Al Momento 4T (@Almomento4T) December 16, 2022

Para el mandatario federal la aprobación de estas leyes significan un avance importante aun con las limitantes, luego de que una reforma constitucional no fue posible por los que llamó “conservadores antidemocráticos y corruptos, de eso no tengo duda, fue un bloqueo sin ninguna justificación, no fue una actitud racional, fue una actitud politiquera” para establecer “la consigna de que al INE no se le toca”.

López Obrador argumentó que en una democracia nadie puede ser intocable, pero sus opositores lograron el objetivo de no pasar una reforma constitucional porque consideró que hubo gente de buena fe que se dejó manipular, con ideas como que su movimiento se iba a apoderar del INE o a manejar el padrón electoral, con el propósito de una reelección.

“Puras mentiras, porque son muy calumniadores y falsarios los conservadores e hipócritas. Porque en apariencia son gente de bien, con una moral, pero es en apariencia, fingen. Son muy hipócritas, repito, entonces engañaron”, dijo.

Al pasar al Poder Judicial, esta reforma electoral será revisada, dijo, sin presión del Ejecutivo porque ya no hay dominio sobre ese poder, aunque consideró que la mayoría de la población está a favor de lo que contenía su iniciativa de reforma constitucional.