El Plan B de AMLO no está aprobado aún y se retomará en febrero: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, informó que el plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador estará en pausa hasta febrero de 2023.

La Cámara de Diputados modificó el texto enviado por el Senado para eliminar el apartado que permitía transferir votos entre partidos que compitieran juntos en una alianza para asegurar su registro–conocida como “cláusula de vida eterna”–; por lo tanto, la minuta deberá volver a una segunda revisión por parte de la Cámara alta.

Sin embargo, debido a que el Senado ya clausuró los trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXV Legislatura, para que se aprueben los cambios realizados por los diputados deberá convocarse a un periodo extraordinario, o esperar a febrero de 2023, cuando los legisladores vuelvan de su receso.

En conferencia de prensa, Monreal dio por un hecho que se deberá esperar a febrero de 2023 debido a que Morena –principal impulsor de los cambios– no cuenta con la mayoría en la Comisión Permanente para poder aprobar un periodo extraordinario.

“En un principio en la minuta que nos envió la Cámara de Diputados, allí estaba esta cláusula. En el dictamen que presentamos modificado, eliminamos esta cláusula de vida eterna (…) pero en el trayecto de la madrugada se volvió a introducir y así se votó. Luego, al otro día el Presidente de la República, el licenciado López Obrador, muestra su desacuerdo con la misma y advierte que si no se corrige, la vetará, esa disposición concretamente”, expuso Monreal en la conferencia.

“Luego la Cámara de Diputados finalmente la elimina. ¿Qué sucede en términos parlamentarios? Que nosotros entraremos como Cámara a una segunda revisión. Ya actuamos como Cámara revisora en una ocasión, ahora será una segunda revisión. Entonces aprobaron todo lo que nosotros modificamos, salvo esa disposición”, expuso el legislador zacatecano.

“Nosotros tenemos dos caminos: uno, allanarnos a lo que hizo la Cámara de Diputados en una segunda revisión, o confirmarlo y sostenerlo. Creo que la mayoría va a inclinarse por allanarse. Es decir, eliminarla del cuerpo normativo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales”, abundó.

Al referirse a cuándo ocurrirá esto, recordó que hay dos tipos de periodo, el extraordinario que se podría hacer o un ordinario que comenzará el primero de febrero.

“En la (Comisión) Permanente, Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada que se requiere y, por tanto, se necesitará acudir hasta el primero de febrero para continuar y consolidar el trámite”, precisó.

En ese contexto sostuvo que “en términos técnicos la legislación electoral de estas cuatro leyes no está aprobada porque no ha concluido su proceso legislativo y no puede la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores enviar el paquete legislativo para su publicación, aunque pudiera sacarse sólo ese artículo reservado o impugnado o votado para eliminarlo en la Cámara de Diputados; nosotros en el Senado no podríamos en periodo de receso ni la Permanente allanarse ni enviarse al Ejecutivo para su publicación.

“Quiere decir que, al no estar aprobadas esas cuatro leyes, no se pueden publicar y su vigencia no puede iniciar. Será hasta febrero cuando volvamos a retomar este paquete de cuatro reformas. Sólo la que puede publicar el Ejecutivo es la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que se ubican en otra minuta”, recalcó.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/C02wuzxIdN — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 16, 2022

Celebra eliminación de cláusula

Monreal celebró que se eliminara la cláusula de “vida eterna”, aunque lamentó que la Suprema Corte le vaya enmendar la plana a los legisladores en caso de que la oposición impugne las reformas.

“Yo estoy de acuerdo con lo que la Cámara hizo eh, de excluir vida eterna, recuerde que yo voté en contra, así es de que yo me siento bien, porque esta y otras cosas yo planteé que se modificaran porque eran inconstitucionales.

“Me da mucha tristeza que la Corte nos vaya a enmendar la plana. Me da mucha tristeza cada vez que la Corte resuelve declarar anticonstitucional una ley o una norma. Me da mucha tristeza que nos corrijan, pero finalmente, es el Estado de derecho, así nos dimos estas leyes, y así hay que respetarlas”, dijo.

“Pero hay que intentar hacer bien las cosas para no llegar hasta tribunales, en este caso a la Corte para que corrijan lo que nosotros podemos legislar, y puede ser declarado inconstitucional”, agregó Monreal.