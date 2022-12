Ricardo Monreal: ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Ricardo Monreal publicó este martes un video en el que informó que viajó a su tierra natal en Zacatecas para “solidarizarse” con esa entidad “en estos momentos difíciles donde la seguridad pública es indispensable”.

El también coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta publicó su video momentos después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reuniera con los legisladores federales que votaron a favor de las reformas a leyes secundarias en materia electoral impulsadas por el propio mandatario, que las llamó “Plan B” luego de que fuera rechazada su iniciativa constitucional en la misma materia.

Monreal, quien votó en contra del Plan B, fue consultado en conferencia de prensa desde el viernes pasado sobre las versiones de que no fue invitado a la reunión entre el presidente y diputados y senadores convocada para este martes 20, y ahí confirmó que no había sido invitado.

“Me parece que el presidente hizo lo correcto. He hablado con algunos senadores y senadoras, están invitados los aliados, Verde, PT, PES y Morena, a convivir con el presidente por la aprobación de la reforma electoral (…) Él los ha invitado y me parece muy bien, porque los senadores en su mayoría de Morena y aliados querían reunirse con él. Es un gesto correcto que lo saludo de manera sincera.

“Como es la felicitación por la reforma electoral, es obvio que yo no esté ahí. ¿Por qué habría de estar si yo no voté en favor? Sería no consecuente mi posición y creo que sería muy de mal gusto que yo estuviera ahí, no estaría midiendo con sensibilidad esa presencia, no creo que cometa ese acto de insensibilidad y de inconsecuencia. Él está invitando a quienes votaron en favor, yo no lo hice”, declaró Monreal en la conferencia del pasado viernes.

#EnVivo Continuamos conversando con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del Senado de la República.

https://t.co/z6FcrMv0Kt — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 16, 2022

En su video de este martes, Monreal aclara que llegó a Zacatecas desde el lunes por la tarde. Al reseñar que visitó al Santo Niño de Atocha, aclaró: “normalmente cada año, desde el 19 de diciembre hasta finales de año, acompaño a mis hermanas y a mis hermanos, a mis amigos, a mis conocidos y a mis paisanos, aquí en Zacatecas. Hoy no es la excepción”.

Y tras reiterar su llamado a la solidaridad en el contexto de la inseguridad en Zacatecas, su mensaje concluye con una escena en la que abraza a una persona mientras dice “ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar”.