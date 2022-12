"¡Ya se hizo famosa mi cola de caballo!": Sheinbaum bromea sobre espectaculares de #EsClaudia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay nada qué ocultar y tampoco creo que nada de qué preocuparse”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respecto a la aparición de anuncios espectaculares con una silueta que asemeja su perfil y la etiqueta #EsClaudia; “¡ya se hizo famosa mi cola de caballo!”, bromeó.

Luego de que diputados federales de Morena aseguraron que son los responsables de dichos anuncios instalados en todo el país, agradeció las “muestras de apoyo” y justificó: “Ha generado entusiasmo en muchos ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de una mujer presidenta; esa es la verdad”.

En conferencia, la aspirante presidencial reconoció que hasta ayer vio los espectaculares que “son muy creativos”. Sin embargo, consideró que, por encima de eso, lo importante es mantener la unidad interna del movimiento de transformación que representan.

“Hay que guardar siempre la unidad por encima de todo. Este no es un tema personal, no es un tema de ambición personal, es un tema de la continuidad de un proyecto y eso está por encima de todo. Y eso significa que todos tenemos que guardar unidad dentro de nuestro movimiento... Esa va a seguir siendo siempre mi opinión, que esto no sea motivo de una disputa interna, sino siempre guardar la unidad y proteger siempre al movimiento que representamos”, dijo.

Consideró que no es un asunto de llamar a los diputados a serenarse, sino a que no se genere una disputa al interior. “Eso es lo que busca la oposición, los adversarios están así, pero ávidos, ávidos, ávidos de un conflicto interno dentro de nuestro movimiento, pero se van a quedar con las ganas, porque, por lo menos de mi parte, siempre es el llamado a la unidad, el agradecimiento. Estamos en épocas de agradecimiento, de amor, de paz, de reflexión, empieza un nuevo año. Entonces, no hay nada de qué preocuparse”.

Sheinbaum se volvió a deslindar de esos espectaculares con la frase #EsClaudia. “No es algo que nosotros estemos impulsando, pero al abrirse esta posibilidad y todo el tema de las corcholatas, pues evidentemente hay mucha gente que se manifiesta, sobre todo por Adán Augusto, por Marcelo Ebrard y por mí. Es natural, digamos, que esto se esté

presentando”.

Y pidió a quienes la apoyan “que siempre tengamos cuidado en cualquier muestra que se haga de apoyo, de solidaridad, que siempre hay que agradecerla”.

Al preguntarle si no teme por las denuncias que partidos políticos como Movimiento Ciudadano ya hicieron en el Instituto Nacional Electoral (INE) en su contra, contestó:

“Que se revise. Yo no veo que haya un problema legal, pero que se revise, es la función de todos, pero no hay nada que ocultar y tampoco creo que nada de qué preocuparse”.

–¿Hay riesgo de que queden frustradas sus aspiraciones políticas en el Tribunal Electoral?

–No, además, repito, no es mi aspiración política, es un asunto del proyecto, eso está por encima de todo.

Claudia Sheinbaum consideró que es la persona “que más quejas tiene ante el Instituto (Electoral) y no necesariamente hay más muestras de uno que de otro lado. No me preocupa, la verdad. Y más bien ocuparnos de seguir adelante con la ciudad… Ya se hizo famosa mi cola de caballo jejeje. Y ya, a lo que sigue”.

Y sobre la posibilidad de que se instalen anuncios espectaculares para promocionarla en la propia CDMX, aclaró que todas las personas deben “revisar el cumplimiento de la ley… y si son ilegales, son ilegales, eso independientemente de la figura que tengan”.

Sobre los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de controlar los excesos, la morenista añadió: “hay que pedir a todos los que apoyan a todas las corcholatas y a algunos de oposición que, nada más hay que hacer las cosas bien. Eso es todo, pero yo no veo nada de qué preocuparse, nada más es pedir unidad y que las cosas se hagan adecuadamente. Eso es todo”.