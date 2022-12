España da por superada la "pausa" que pidió AMLO en la relación con México: "está en el olvido"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de España dio por superada la “pausa” en las relaciones con México que solicitó en febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 9 de febrero pasado, el mandatario mexicano anunció “una pausa” en las relaciones diplomáticas con el gobierno de España, al argumentar que autoridades y empresas ibéricas se quedaron acostumbrados al “contubernio” y "la promiscuidad” económica y política que tenían con sus antecesores.

López Obrador aseguró entonces que durante tres sexenios seguidos, empresas españolas como Iberdrola, Repsol y OHL fueron beneficiadas por los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con contratos millonarios que significó un saqueo para México.

“Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos y pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y ¿hacen bien al robarles? Pues tampoco queremos nosotros, entonces vamos a esperar porque era mucho”, dijo entonces.

Posteriormente López Obrador matizó que la "pausa" era con las empresas privadas del país europeo y no una ruptura de la relación diplomática.

Este viernes, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional del gobierno español, Pilar Cancela, dio por superado el episodio.

"Está superado, eso ya no existe, está en el olvido. Vamos a mirar al futuro", dijo la funcionaria a la agencia EFE, después en un encuentro con empresarios españoles en la Ciudad de México.

Cancela aseguró que las relaciones entre ambos países están consolidadas "al máximo nivel" y que existe una nueva etapa de diálogo entre los gobiernos.