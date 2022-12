AMLO dice que no tiene problema con Monreal pero lanza advertencia a inconformes con la encuesta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ningún problema con el senador Ricardo Monreal y sus aspiraciones presidenciales, pero de nuevo hizo la distinción entre sus “hermanos” Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y su "hermana" Claudia Sheinbaum.

El mandatario se dirigió a quienes se han inconformado con las encuestas para definir quién será el o la abanderada de Morena para 2024: “Lo va a decidir la gente porque de aquí nació la frase más célebre de todas para contestarle a los mañosos, a los abusivos y a los oportunistas y a los prepotentes, ¿se acuerdan cuál es? Toma tu Champotón”, dijo al finalizar la conferencia en Campeche.

Primero expuso el ejemplo de quien muestra descontento con no obtener una candidatura: “´Ah que si no me dan una candidatura me voy´; no, primo hermano, a lo mejor puede ganar la candidatura, nada más que tiene que ganar la encuesta, si ganas la encuesta, si el pueblo de apoya pues ya”, afirmó.

Enseguida dijo que dentro de su movimiento hay más de cinco que aspiran a la presidencia de la República para las elecciones de 2024.

“En el caso de los posibles candidatos a la presidencia por el movimiento en el que yo participo, aunque tengo ahora licencia, ¿a quién voy a apoyar? Al que gane la encuesta. ´Ah es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta me voy´, que te vaya bien, sigue tu camino”, insistió todavía sin nombrar a Monreal.

También alertó a los partidos en torno a quien busque una candidatura fuera del instituto político en el que milita: “Yo creo que eso lo tienen que cuidar porque eso no lo van a poder hacer en ningún partido, imagínense si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría?”.

Afirmó que en el caso de Morena se deberá elegir mediante encuesta: “Y el que salga esa mujer u hombre y además son muy hermanos, son mis hermanos y mi hermana Claudia, mis hermanos Adán y Marcelo. Y no tengo problemas con Monreal y no tengo problemas con Noroña, pero lo va a decidir el pueblo, no nosotros”.

“Voy a estar en las boletas presidenciales”: Monreal

El domingo en Chihuahua, el senador Monreal advirtió que saldría de Morena si no se establecen reglas claras y de piso parejo en la candidatura presidencial del partido para 2024.

“Voy a estar en las boletas presidenciales, es la aspiración natural, no es una aspiración vulgar, estamos en la reflexión, nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido”, dijo en conferencia de prensa en Chihuahua.

–¿Si las condiciones no se dan sí saldría de Morena para Va Por México? –se le preguntó a Monreal en la conferencia.

"Sí, mis límites son la dignidad, el trato, el piso parejo, reglas claras, lo estoy diciendo abiertamente, no tengo nada que ocultar y tampoco tengo por qué simular", respondió Monreal, quien dijo que no hay límites de tiempo y que no se dejaría de presionar por “esa estrategia perversa de descalificación en mi contra”.

En dicha conferencia, Monreal llamó nuevamente a la dirigencia del partido, encabezada por Mario Delgado, para que “fije reglas de trato igualitario” y no se imponga "una sucesión adelantada".

"Tengo 26 años de luchar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en este movimiento, mucho antes de los actuales dirigentes, yo ya estaba acompañando al presidente. Ojalá hagan caso del llamado de que se necesitan reglas claras para poder generar condiciones equitativas de participación política, yo he estado luchando con entereza y lealtad”, expresó el zacatecano.