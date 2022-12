AMLO promueve 129 veces a Sheinbaum y a mí solo una; le dice hermana y yo ni pariente lejano soy: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, negó que busque la candidatura presidencial de la alianza Va Por México al no encontrar condiciones de piso parejo en su propio partido.

Este domingo en una conferencia de prensa en Chihuahua, el senador afirmó: “Voy a estar en las boletas presidenciales, es la aspiración natural, no es una aspiración vulgar, estamos en la reflexión, nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido”.

A la pregunta textual de un reportero de: “¿Si las condiciones no se dan sí saldría de Morena para Va Por México?”, en esa misma conferencia, el legislador morenista respondió:

“Sí, mis límites son la dignidad, el trato, el piso parejo, reglas claras, lo estoy diciendo abiertamente, no tengo nada que ocultar y tampoco tengo por qué simular".

Sin embargo, este lunes en Hidalgo dijo que “para aclarar la nota” no afirmó que si no va con Morena como candidato presidencial en 2024 entonces iría con la coalición del PAN, PRI y PRD.

Conversé con los medios de comunicación en Hidalgo sobre el piso parejo, la reconciliación y el trabajo legislativo, entre otros temas. Con gusto respondí a todas sus preguntas. ¡Ánimo! Buen lunes. pic.twitter.com/TCelTFUIvT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

“No voy a ser factor de división, ni quiero ser motivo de descalificación al interior de Morena, porque yo no afirmé que si no era con Morena me iría por Va Por México, ni ellos me han invitado ni yo he tocado sus puertas. Yo estoy en un proceso de reflexión dentro de Morena, quiero agotar toda mi lucha y toda mi resistencia”, dijo en entrevista en Hidalgo.

De acuerdo con Monreal lo que sostuvo en Chihuahua fue que va a estar en la boleta y que su lucha va a “seguir siendo dentro de Morena”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reconoció que los partidos de oposición tienen cada uno sus presidenciables y que él no quiere ser “factor de división en ningún partido que integra esta coalición de Va por México”.

“Tengo respeto por el PAN, tienen sus propios aspirantes a ser candidatos a la presidencia; tengo respeto por el PRI, que incluso conozco a todas las aspirantes; tengo respeto y amistad con Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, donde tienen a Enrique Alfaro, a Luis Donaldo Colosio y a Samuel García, gobernador de Nuevo León y tengo amistad con el PRD, donde está el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, entonces ellos tienen sus propias definiciones”, opinó.

“Ni como pariente lejano”

Sobre las declaraciones de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que “no tienen ningún problema” con el senador Monreal, comentó que él tampoco tiene problema con el presidente, como ha dicho en reiteradas ocasiones, pero sí consideró que en Morena no hay piso parejo para los aspirantes presidenciales.

“Para mí no hay piso parejo cuando menciona, promueve y pondera a la jefa de gobierno 129 veces y a mí solo una vez, cuando a ella le dice que es su hermana y a mí no me reconoce ni como pariente lejano”, dijo.

“Soy como un fantasma en la familia, pero ahí estoy en la familia”, añadió.