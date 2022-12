"¡Son más los aplausos!", grita Monreal ante abucheos en acto con morenistas en Hidalgo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un día después de considerar la posibilidad de buscar la candidatura presidencial por la oposición si no la obtiene por su partido, Morena, el senador Ricardo Monreal se llevó una rechifla en un evento público en Hidalgo de la que él mismo dio cuenta a través de un video publicado en sus cuentas de redes sociales.

El escenario fue el Informe de actividades legislativas del senador Navor Rojas Mancera. Monreal se apostó frente al micrófono recibiendo aplausos de los ponentes que se encontraban a sus espaldas y abucheos de algunos de los asistentes a quienes Monreal se refirió como “anónimos”, pero les espetó que no les tiene miedo y que lo único que pide es “democracia en el partido”.

Rememoró cuando en 1988 participaba en el PR y Cuauhtémoc Cárdenas luchó por democratizar al partido, junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez “y un grupo de mexicanos extraordinarios a los que les debemos ahora lo que somos”.

“Sin reconciliación no hay nación”.

Vicente Guerrero, 1821 (1/2) pic.twitter.com/rIqPDvYZqz — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

Exclamó en medio de los abucheos:

En 1988 (Cárdenas) quiso democratizar al PRI, y ¿saben qué sucedió? La intolerancia, la persecución y la actitud obcecada de algunos malos priistas y mexicanos lo llevaron, por fortuna, a constituir el movimiento más importante de las últimas décadas, la corriente democrática que después constituyó el Frente Democrático Nacional”.

Ante en incesante coreo de chiflidos, eufórico, Monreal siguió en su alocución:

“¿Saben lo que decían en el PRI donde yo estaba en el 88? ‘Acusen a Cárdenas de traidor, porque es traidor a la Revolución, a su padre, al movimiento y al PRI’. ¿Saben lo que pasó? Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección de 1988. Cárdenas fue quien inspiró lo que ahora tenemos de trayectoria”.

Añadió que lleva 26 años de lucha por la democracia al lado del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y cuestionó a quienes lo abucheaban cuánto tiempo llevan en el movimiento.

"¡Dónde estaban hace 26 años, cuando iniciábamos la lucha! 26 años recorriendo ejidos, tocando puertas, nos escupían, éramos 20, 30, 50 y ahora es más fácil estar aquí y gritar desde el anonimato. ¡No actúen con arrogancia, nos hace mucho mal inculcar odio, furia, encono en la gente; el grito debe ser de unidad!", conminó.

Los gritos se combinaron entonces con los aplausos, a lo que el senador morenista expresó:

"¡Y miren, los aplausos son más que los gritos, y eso me queda en mi mente y en mi conciencia, porque eso es lo que quiere el movimiento!".

El zacatecano expresó que lo que quiere es democracia en el partido, participar con honestidad y verticalidad, "¿les duele mucho pedir eso? ¿Creen que es mucho pedir?", cuestionó.

Añadió que quienes le gritan no lo conocen, no conocen su historia ni su lucha, "simplemente escudados en el anonimato siguen la indicación" de que le griten o lo abucheen, pero –dijo-- no hay que dejarse engañar por "neomorenistas".

Finalmente, Monreal recalcó que seguirá luchando por la candidatura presidencial y propuso un debate entre los aspirantes para que se vea quién es el mejor para relevar a López Obrador en 2024.