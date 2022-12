Xóchitl Gálvez pide espacio en la mañanera para aclarar su postura sobre los programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador espacio en su conferencia prensa para aclarar su postura sobre los programas sociales, luego de que la acusó de querer eliminarlos.

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”, escribió Gálvez en una carta que entregó a la presidencia de la República.

Solicité al Presidente asistir mañana a su conferencia matutina para aclarar mi postura respecto a programas sociales.



Sigo a la espera de respuesta. pic.twitter.com/f1bWHXVl2Q — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 6, 2022

En el oficio, la panista recordó que votó a favor de que los programas sociales fueran elevados a rango constitucional.

Lo anterior, después de que la legisladora del PAN opinó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara que los apoyos de los programas sociales debían ser temporales para que las personas puedan ganar su propio dinero trabajando y lo que se tendría que hacer es generar fuentes de empleo.

Señor Presidente, no se deje engañar, porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos.



Es falso que me haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores.



Incluso, voté para que estuviera en la Constitución.uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/Bfp0MmP16n — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 6, 2022

“Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos, para que la gente pueda salir adelante”, dijo Gálvez.

“De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es eso, poder ganar su comida trabajando, y creo que es donde yo me enfocaría, pero mientras tanto, sigamos dando los apoyos económicos, no digamos que no son necesarios, sí son necesarios”, remató.

Se puso MUY bueno el debate en la @FILGuadalajara.



En el foro “mujeres al poder”, hablamos sobre el rumbo que ha tomado la política en nuestro país.



Dejé mi visión bien clara.uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/ywSquXTEtg — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 29, 2022

Esta mañana, el presidente López Obrador se refirió a las declaraciones de Gálvez en momentos en los que acusó que en la oposición no “quieren al pueblo” y consideran que “hay pobreza porque el pueblo es flojo”.

“Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo, y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo”, dijo López Obrador.