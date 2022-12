Xóchitl Gálvez a AMLO: "no le tenga miedo a la réplica"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, le recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador que no le tenga miedo a la réplica, luego que le negó un espacio en su conferencia matutina para aclarar su postura sobre los programas sociales.

“No le tenga miedo a la réplica, señor presidente”, le dijo la senadora Xóchitl Gálvez en conferencia de prensa desde el Senado de la República.

“No tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad, no le tenga miedo a una mujer. Ayer se lo dije, nunca propuse eliminar la pensión a adultos mayores. Le pedí que me pidiera hacer esa aclaración en la conferencia mañanera y hoy me lo negó”, prosiguió la legisladora.

Gálvez le recordó que en junio de 2020 él mismo prometió derecho de réplica en su conferencia mañanera.

Espero tener una respuesta en los próximos días. https://t.co/1mYHvTtTtu — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 6, 2022

“Usted es desmemoriado. Le recuerdo que prometió dar derecho de réplica durante su mañanera, pero otra vez, mintió”, reclamó Gálvez.

“No dejaré de levantar la voz ante su intolerancia y autoritarismo. Usted desde Palacio Nacional, con todo el poder y los recursos públicos, lanza calumnias sin oportunidad de defendernos. Deje de mentir”, añadió.

Por la mañana, el presidente le dijo a Gálvez en la mañanera “que use otras tribunas y se vaya a engañar a otra parte”.

“Ella tiene todos los foros, que vaya al Reforma, con López Dóriga, Ciro o Chumel, con Alazraki, con él se entiende perfectamente bien, o en el Senado”, comentó el presidente.

El lunes, la panista solicitó al presidente espacio en su conferencia prensa para aclarar su postura sobre los programas sociales, luego que la acusó de querer eliminarlos.

Los dichos de López Obrador surgieron luego que la legisladora del PAN opinó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara que los apoyos de los programas sociales debían ser temporales para que las personas puedan ganar su propio dinero trabajando y lo que se tendría que hacer es generar fuentes de empleo.