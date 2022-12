AMLO afirma que se equivocó con Lilly Téllez y Germán Martínez; con Monreal "es otra cosa"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que cometió un error al incluir en su movimiento a los senadores Lilly Téllez, del PAN, y a Germán Martínez, del Grupo Plural, pero descartó que sea el mismo caso con el morenista Ricardo Monreal.

Al mandatario se le preguntó sobre los cuestionamientos de la oposición contra la reforma electoral, en torno a que se trata de una iniciativa de odio y respondió con la historia de cómo se equivocó con los nombramientos que hizo a políticos que terminaron en la oposición o sin partido.

“Vamos a seguir con lo mismo, pero no es odio. Les voy a contar el caso de Lilly Téllez, es interesante”, dijo.

Relató que a pesar de un antecedente de desacuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego y una campaña en su contra cuando fue candidato a la jefatura de Gobierno, en las elecciones de 2018, “le digo a Alfonso Durazo: ´oye, si van a invitar gente de la sociedad civil –fíjense lo malo que soy–, por qué no invitas a participar, te va a ayudar, porque es ciudadana, a Lilly Téllez. Yo fui el responsable de eso”.

–¿Fue un error? –se le preguntó.

–Sí, es que se cometen errores, muchos, no hay quien diga que no comete errores, pero no tiene uno por qué sentirse mal, porque uno actúa de buena fe ¿Y qué nos importaba? Pues nos importaba avanzar para transformar –respondió.

El presidente indicó que su decisión generó sorpresa en Alfonso a pesar de que es conciliador.

“Triunfa la señora y sin hacerle nada se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidenta me va a meter a la cárcel”, afirmó.

Enseguida ligó otros casos en los que reitera que cometió un error.

“No solo me he equivocado con ella, está el caso de German Martínez”.

–¿Monreal no? –se le insistió.

–No, no, no, es distinto, son cosas distintas.

“El caso de German Martínez es una gente inteligente, abogado, alumno de uno de los fundadores del PAN, de los ideólogos del PAN, Castillo Peraza, así del corte de Calderón, pero ya llegué a la conclusión de que están hechos en serie, son iguales”.

Señaló que igual al caso de Téllez, a Germán Martínez no se le hizo nada. Al contrario, remarcó, lo invitaron a ser candidato a senador y después a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social: “yo necesitaba una gente buena”.

Justificó que esas decisiones son parte del “noble oficio de la política”, pero destacó que aún con errores lo importante es no amargarse ni odiar y entender que así es la condición humana.

“Que en política suele pasar, no es siempre así: que los amigos son de mentira y los enemigos de verdad”, y cuando se habla de lealtad debe ser al proyecto, a los ideales y no la lealtad a los hombres, a las mujeres, “porque eso es muy relativo”, consideró.

Dijo que aún entre personas con mucha cercanía y que se mantienen informados sobre causas populares y revolucionarias, siempre hay traiciones.

“No por eso desanimarse, sentirse tristes, no, lo importante es no traicionarse a uno mismo. Y lo importante es el tribunal de la conciencia y no odiar y recordar que solo siendo buenos podemos ser felices”, agregó.

El antecedente con Ricardo Salinas Pliego

Previo a esos planteamientos, el presidente relató lo ocurrido con el dueño de TV Azteca.

Expuso que cuando fue candidato a jefe de gobierno, el empresario Ricardo Salinas Pliego se inconformó con la permanencia de Samuel del Villar, que fue procurador de Justicia de la Ciudad de México, porque lo mantuvo mucho tiempo en interrogatorio por el caso del asesinato del presentador de televisión Francisco Stanley.

El presidente López Obrador dijo que decidió mantener en su administración a Del Villar porque consideró que tenía un nivel importante de conocimiento, además de que tuvo un doctorado en Harvard y fue su profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

“Genial, de primera, recto, pero a él le había tocado atender el asunto del asesinato de Paco Stanley y entonces como era muy recto llama a declarar a Ricardo Salinas. Y lo tiene declarando algunas horas y Ricardo se enoja muchísimo, contra Samuel. Cuando yo digo que Samuel va a seguir, pues Ricardo siente que va a haber persecución y toma la decisión de lanzarse en contra mía a través de su televisora. Empiezan a apoyar a Creel y se lanzan en contra mía”, expuso.

Aseguró que durante esa campaña se dio el atentado a Lilly Téllez, “que hay quienes sostienen que fue un autoatentado porque le balearon la camioneta, pero en la televisión fue escándalo grande. Sí nos hicieron daño político con esta campaña, no solo ellos, también otros medios, pero Azteca en particular. Todo esto a la par que se estaba dando el fenómeno Fox que era una ola nacional, que se metió en la ciudad hasta en las colonias más pobres”.

“No pudo del todo porque al final de cuentas yo gané, me salvó Iztapalapa, pero de traer 10, 12 por ciento de ventaja, gané con tres, ahora sí que de panzazo. Si tarda más tiempo la campaña, a lo mejor no hubiese yo ganado, estaba muy fuerte”, dijo López Obrador.

Después de su triunfo dijo que Salinas Pliego le llamó para reconocer que sería la autoridad.

Después de esos hechos, afirmó que con el empresario se mantuvieron buenas relaciones, hasta que pensó en invitar a Lilly Téllez a ser parte de su bancada y su gobierno.