AMLO llama a no consumir Coca-Cola y papitas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al pedir que se continúe con la campaña de alimentación entre la población mexicana, principalmente entre los menores de edad, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no consumir Coca-Cola y más ahora que aumentaron su costo.

“Ahora sin justificación en una de estas cadenas, los Oxxo, que aumentan todos los precios, sin justificación, que va a aumentar la Coca Cola. Pues hay que decirlo, ya no hay que consumir Coca Cola porque no es buena para la salud, y además de eso le suben el precio”, señaló.

También se lanzó contra “las papitas, no sólo es que hacen daño porque tienen mucha sal, no sólo es eso, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima, puro aire. ¿Qué, no es mejor la fruta de temporada que estas aguas que no se sabe?”, cuestionó.

El mandatario federal expuso que se quedó anonadado cuando le platicaron que para hacer que brillen los rines y estén listos para los desfiles militares los limpiaban con Coca Cola; “no, pobre estómago, y quedaban rechinando de limpios”.

Después de la anécdota, el mandatario expuso que cada quien es libre de comprar esos productos dañinos para la salud, pero destacó que se debe decir la verdad

“‘No, es que no se pueden afectar a las empresas’. No, si no se está prohibiendo, es nada más darle información a la gente porque tiene que ver con la salud. Y pues el que quiera tomarse un refresco embotellado, es su derecho, eso no se puede prohibir, pero también decirles, ¿no? Y luego, encima de eso, le aumentan el precio. Llega uno a un sitio de estos (Oxxo); pura chatarra, pura chatarra”, apuntó.