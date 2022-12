Ante el Senado, Rosario Piedra defiende al Ejército: "la estrategia de seguridad da resultados"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, defendió a las Fuerzas Armadas durante su comparecencia en el Senado de la República, pues aseguró que la “estrategia de seguridad está produciendo resultados” y que las violaciones a derechos humanos por parte de elementos castrenses “se están reduciendo”.

Tras ser señalada de priorizar un proyecto político por encima de las víctimas y apoyar la militarización del país, Rosario Piedra, hija de la emblemática defensora Rosario Ibarra, dijo que la crisis de Derechos Humanos solo existe en sus discursos partidistas.

“Durante tres años han repetido que vivimos una crisis desbordada en los derechos humanos, que las Fuerzas Armadas son las principales violadoras y que la Guardia Nacional no sirve para nada. Las cifras los desmienten y, como los desmienten, entonces dicen que no existe la CNDH y que no hace absolutamente nada”, defendió la titular del organismo autónomo.

“La realidad muestra que la estrategia de seguridad está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo, que tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y que la pretendida crisis inmanejable sólo existe en un discurso con sesgo partidista que busca beneficios electorales”, prosiguió.

Las senadoras del PAN: Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán y Lilly Téllez mostraron carteles con la frase: “Rosario empleada de AMLO”, cuestionando su autonomía.

Kenia López y Xóchitl Gálvez. Foto: Benjamín Flores

Mientras que Rosario Piedra aseguró que “otra es la realidad del pueblo”, pues “las quejas son notoriamente menores” que en sexenios anteriores y que ahora la CNDH sí hace recomendaciones.

En defensa del Ejército, la ombudsperson afirmó que en su historia la Policía Federal fue más señalada en expedientes de quejas que la Sedena y que para enero de este año, la Guardia Nacional tenía más quejas que la institución castrense.

En tanto, en defensa de su gestión dijo que ha emitido 12 recomendaciones a la Guardia Nacional y 10 a la Sedena, “algo que antes no se hacía, por hechos del pasado y por hechos del presente, y lo más importante, estamos avanzando en su cumplimiento”.

De acuerdo con Piedra Ibarra la CNDH “sí está ausente, pero de los grupos de interés” y su “legitimidad” se la da el pueblo.

“A él me debo, por él trabajo. También a su juicio me atengo”, afirmó.