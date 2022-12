"Nada más que no se vayan a rasguñar mucho": AMLO apura a la oposición a nombrar candidato al 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la oposición a apresurar el nombramiento de su candidato a la presidencia de la República, en 2024, aunque les hizo una petición: “Nada más que no se vayan a rasguñar mucho”.

El mandatario federal dijo que “se están tardando en lograr un acuerdo sobre quién los va a representar en el bloque conservador, eso no es fácil. Ayer se lo decía yo a los empresarios. Por el flanco izquierdo son profesionales, gente con mucha experiencia, además con principios, gente honesta”, indicó el Ejecutivo federal en beneficio de los candidatos de su movimiento.

Agregó que “todos son profesionales, han tenido cargos de representación y son de primera” y consideró que por Morena esos perfiles ya están resueltos, pese a que aún falta tiempo para definir si habrá más interesados en contender por la sucesión presidencial.

“Yo estoy tranquilo porque ya está resuelto el método, va a haber encuesta, no hay dedazo, va a ser el pueblo”, dijo y enseguida cuestionó cuándo resolverá la oposición.

“O qué piensan, ¿que va a estar fácil?, ¿que se van a poner de acuerdo? O que va a decir (el empresario) Claudio (X. González), ‘va a ser este’ y ya todos van a estar de acuerdo. No, eso es complejo”, sugirió.

Del flanco derecho puso el ejemplo de que no porque se trate de actores famosos podrían estar favorecidos. “Ya eso ya no, bueno, ni siquiera para ganar la elección, porque ya han engañado con eso; no es meter al mercado con publicidad un producto chatarra, no, ya eso no”.

"Los conservadores, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Les va ganar el tiempo, no me vayan a echar la culpa a mí también de eso, ya que hagan su convención, que ya empiecen a ponerse de acuerdo, nada más que no se vayan a rasguñar mucho”, dijo.

El presidente reiteró que hay quienes manifiestan su aspiración por la presidencia, pero no es una expresión real, “hay unos que hacen la finta porque hablan de que quieren ser candidatos a la presidencia y buscan que se incluya en la lista plurinominal para ser diputados”.

Consideró que no tendrán muchos espacios, “no hay para tantos, son muchísimos los conservadores, los del bloque conservador. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Les va a ganar el tiempo, no me vayan a echar la culpa a mí también de eso. Ya que hagan su convención, que ya empiecen a ponerse de acuerdo, nada más que no se vayan a rasguñar mucho”.