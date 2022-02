Desalojan a reporteros del salón de plenos del Senado; Sánchez Cordero ofrece disculpas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, se disculpó con las y los reporteros de la fuente que cubre la cámara Alta, luego que fueron desalojados del salón de sesiones y aclaró que no fue una instrucción de la presidencia.

Después de que periodistas protestaron porque fueron desalojados intempestivamente del recinto por personal de resguardo parlamentario, la presidenta del Senado leyó un posicionamiento para aclarar que la Mesa Directiva no había solicitado que camarógrafos, reporteros y fotógrafos abandonaran el salón de plenos.

“Aclarar que la Mesa Directiva ni ningún senador hemos dado instrucción alguna para obstruir el trabajo de los periodistas que están en la fuente de este Senado, la mesa directiva refrenda su respeto del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión”, aseguró Sánchez Cordero.

“He dado instrucciones de que esto no vuelva a ocurrir y no estábamos enteradas, no se trató ningún tema en la mesa directiva sobre esto y ofrezco disculpas a los y las periodistas que en este momento ya están con nosotros y que de alguna forma obstruyeron su trabajo hace unos momentos”, añadió la ministra en retiro.

El desalojo ocurrió a las 14 horas, en momentos en los que se desarrollaba el debate sobre la comisión especial para investigar presuntos abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos en Veracruz.

En ese momento, la periodista Leticia Robles de la Rosa de Excelsior, denunció la expulsión en sus redes sociales.

“De manera inédita, el @senadomexicano desalojó a toda la prensa del pleno. Nos han expulsado del recinto. Esto es inédito”, escribió.

Luego, Robles explicó que los integrantes de la prensa se volvieron a meter a pleno.

“Jamás el @senadomexicano nos había desalojado”, insistió.