Calderón sobre AMLO: "qué habilidad para desviar la atención"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un tono irónico el expresidente Felipe Calderón manifestó sus “respetos” por la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador desvió “la atención de los temas que son los importantes” por sus declaraciones sobre la relación con España.

“¡Qué habilidad para desviar la atención de los temas que son los importantes y de los que afectan mediáticamente!. Ahí está todo mundo hablando de España y no de otra cosa. Mis respetos”, escribir en su cuenta de Twitter.

López Obrador propuso ayer hacer una “pausa” en las relaciones con España, “porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, lo saqueaban”.

Hoy precisó que no se trata de romper relaciones con España. "Dije que vamos a tener una pausa, vamos a serenar la relación. Pero no hablé de ruptura (…) No se trata de una ruptura, sino que es una protesta respetuosa y fraterna para hacerles ver a los españoles que en México no vamos a seguir tolerando abusos. No se trata de nada en contra del pueblo español", señalo en la conferencia de hoy.

Las palabras del presidente se dan en el contexto de la publicación de un reportaje que menciona un posible conflicto de intereses entre su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, quienes vivieron en una residencia ubicada en Houston, Texas, de un exempleado de Baker Hughes, empresa que tiene contratos con Pemex.