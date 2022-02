López Obrador dice que no le dará tiempo de desaparecer a los órganos autónomos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en decir que los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) deberían desaparecer.

No obstante, precisó que durante su gobierno ya no le dará tiempo de enviar una reforma constitucional al Congreso de la Unión para desmantelar los organismos porque el bloque conservador no aprobará esta medida.

“Entonces, hay cosas que van a quedar pendientes. Ojalá y se siga desmontando toda esta estructura burocrática, facciosa, sectaria, contraria al interés nacional, porque el instituto de la competencia está creado para maniatar a la Comisión Federal de Electricidad, a una empresa pública, para darle preferencia a los particulares”, dijo y agregó:

“Lo mejor sería qué no existieran, no sólo nos ahorramos muchos recursos sino que se fortalece el Estado nacional porque esas funciones las puede llevar a cabo el Poder Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo”.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre la renovación de comisionados en la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debido a que el periodo de algunos miembros culmina el próximo lunes 28 de febrero.

“Sí, ya estamos viendo las propuestas para que se mantengan estos órganos'', señaló López Obrador.

“Ya no nos va a dar tiempo a nosotros y además genera mucha polémica, y se requiere de reforma constitucional y los del bloque conservador ahorita no aprueban nada, pero, la verdad, que son organismos que deberían de desaparecer”, indicó.

Luego, aseguró que tanto el Inai como la Cofece se tratan de estructuras creadas para “facilitar” la privatización y el despojo de bienes nacionales.

“Este órgano de competencia, la Cofece, acaba de hacer algo que lo considero contrario al interés nacional. Puede ser legal, pero es un acto bastante riesgoso para nuestra soberanía: autorizaron que una mina de litio pasara a manos de una empresa de China sin informarle al titular del Ejecutivo, cuando es muy claro que existe una política de defensa de este recurso, mineral, estratégico, que queremos que sea de la nación, no queremos que lo dominen de otros países, de ningún otro país, es como el petróleo, es nuestro el litio, y sin darnos cuenta, sin que nos informaran, autorizan que una empresa china explote el litio. Claro que nos estamos inconformando. Por poner un ejemplo”, expresó el mandatario.

Dijo que sus antecesores crearon estos órganos autónomos para privatizar y que se trata de “gobiernos paralelos”.

“Es un poder dual ¿y qué sustento democrático tiene? Ese mismo organismo es el que se adelantó a presentar amparos cuando se aprobó la ley eléctrica, la primera ley eléctrica, que llovieron después los amparos. Pero ellos fueron los primeros en hacerlo. Entonces, ¿autónomos de quién?, ¿independientes de quién? Son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Entonces, ¿para qué ayuda un organismo así?”, cuestionó el titular del Ejecutivo federal.

Por ello, dijo que estos organismos surgieron de las reformas estructurales impulsadas por sus antecesores y quedó establecido en la Constitución.

“Esto es importante repetirlo, sobre todo por los jóvenes, se pusieron de acuerdo los partidos conservadores y votaron por estas instituciones de defensa de la política neoliberal o de pillaje, incluso hasta sobornaron a legisladores, les dieron dinero para que aprobaran la llamada reforma energética”, aseguró.

Además, comentó que en el caso del IFT, es un organismo que se creó “supuestamente” para evitar los monopolios.

“¿Y se avanzó? ¿Quiénes mandan ahí realmente? Las grandes corporaciones monopólicas. ¿Ya no hay monopolios en la comunicación? No hemos avanzado en eso, porque los integrantes de estos consejos están subordinados, o a un grupo o a una corporación económica, en este caso de comunicación, o a otra, no tenemos internet”, reprochó el mandatario.

Incluso, advirtió que se hubiese establecido entre las funciones del IFT promover la creación de una red para dar el servicio de internet en todo el país.

“Ahí tenemos que andar batallando ahora para poder garantizar el servicio de internet en todo el país. Entonces, crearon todos estos organismos satélites para llevar a cabo una política económica neoliberal. Entonces, lo mejor sería que no existieran”, consideró.

Argumentó que estos organismos fueron creados con el propósito de “elevar a rango supremo” los intereses particulares y hacer a un lado el servicio público, los intereses públicos, los intereses de las mayorías.

“Entonces, sí hace falta una reforma administrativa”, sentenció el presidente López Obrador.