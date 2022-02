Monreal reconoce que necesita a la oposición para aprobar las reformas constitucionales

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en el Senado, llamó hoy a la unidad y conciliación en su partido, y recordó que para sacar adelante las reformas prioritarias necesitan de la oposición por lo que dialogar con militantes de otros partidos no los convierte en traidores.

El coordinador de los senadores de Morena, quien presentó hoy aquí su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen”, también reconoció su intención de buscar la presidencia de la república en 2024, para lo cual consideró que está en su mejor momento de lucidez, salud e inteligencia.

El también exgobernador zacatecano dijo que no es partidario de la división y sí del diálogo y la conciliación, por ello, reconoció:

“Siento que ahora necesitamos la unidad de Morena, en todas partes; no me gusta la división, me gusta la conciliación y el diálogo. No me gusta la confrontación. Creo que el diálogo es la mejor fórmula para lograr estabilidad en las naciones”.

Y, ante la postura de los legisladores que calificaron como “mercenarios” a los opositores a presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal advirtió que sin el respaldo de los partidos de oposición no se podrá avanzar en las reformas constitucionales que se requieren para el actual proyecto de nación.

En ese sentido, reconoció su buena relación con los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) para la construcción de acuerdos, lo que, resaltó, no lo hace un traidor a Morena.

“Sin ellos no podemos avanzar. Necesitamos a los legisladores de esos partidos para aprobar reformas constitucionales y mi relación con ellos es buena en la construcción de acuerdos y consensos”, dijo.

Y recalcó: “Podemos platicar, dialogar y eso no nos hace ni traidores ni ofende a nadie, sino nos hace constructores de un proceso de transformación que el país necesita”.

También habló de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2020. Al respecto, comentó que se trata de información preliminar, pero dio su voto de confianza al auditor David Colmenares.

“Yo tengo respeto por el auditor, creo que tiene un equipo profesional y todos tenemos que rendir cuentas, todos los que somos funcionarios y servidores públicos, y que manejamos recursos públicos, tenemos que rendir cuentas”, señaló.

“Este es el proceso democrático que vive el país y le tengo respeto a David Colmenares y a todo su equipo”, acotó.

Así mismo, se declaró defensor de la libertad de expresión.

“Pienso y creo, que el Estado nacional debe garantizar el ejercicio libre de los medios de comunicación. No me gusta la confrontación. Creo que el diálogo es la mejor fórmula para lograr estabilidad en las naciones, y soy simpatizante y defensor del derecho de expresión, del derecho de manifestación, del derecho de opinión”, expresó.

“El que escriban, pronuncien, declaren los reporteros, los columnistas, los editorialistas o simplemente cualquiera que esté frente a un micrófono, frente a una pluma, debe de respetársele y debe de generarse en el país condiciones para que el ejercicio del periodismo sea protegido, sea libre y sea profesional”, agregó.

En el acto, en el que estuvieron presentes los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, el anfitrión, Manuel Añorve, ambos del PRI, el perredista Miguel Ángel Mancera y el panista Raúl Paz, Monreal también habló de la inseguridad, respecto a lo cual anticipó que en breve habrá una reunión con el gabinete de Seguridad Pública federal.

Lo anterior, para revisar la estrategia y el plan de acción no sólo de lo que ocurre en Zacatecas, su estado, sino de todo el país.

“Confío en que esta semana tengamos la forma de reunirnos con la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina y con todos los responsables para atender los problemas de inseguridad”, dijo.