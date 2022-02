La Comisión de Bolsa y Valores de EU admitió denuncia sobre la "Casa Gris": Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÈXICO (apro).- La senadora Xóchitl Gálvez del PAN informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia admitieron las denuncias que presentó para que investiguen un posible conflicto de interés entre la empresa de servicios petroleros Baker Hughes y Petróleos Mexicanos, luego que se diera a conocer que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, y su pareja Carolyn Adams, rentaron una mansión que perteneció a un exdirectivo de la compañía estadounidense.

“Quiero anunciarles que la Securities and Exchange Commission ha admitido la denuncia que una servidora hizo para ser investigada, y esta admisión, aquí está el número de admisión para que lo conozca, es el 16439-711-457-818, esta es una real denuncia”, dijo Gálvez en conferencia de prensa con la bancada del PAN en el Senado.

La senadora informó que anexará a la denuncia la primera hoja del contrato de arrendamiento entre Carolyn Adams, nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Keith L. Schilling, ex directivo de Baker Hughes, que hizo público este fin de semana el periódico La Jornada.

“Hoy tengo la posibilidad de anexar pruebas, que ella ha hecho público parte del contrato, para corroborar que sí hay una relación contractual entre un alto ejecutivo de Baker Hughes y Carolyn Adams”, dijo.

“Esto es una realidad, por lo tanto, le diría a Morena que no coma ansias, sé que ellos están acostumbrados de manera autoritarias a resolver las cosas, a sacar pañuelos blancos, pero quien va a determinar el posible conflicto de interés y posibles actos de corrupción es el departamento de Justicia de Estados Unidos y la Securities and Exchange Commission, que por cierto el Departamento de Justicia ya me admitió la denuncia”, añadió.

Gálvez comparó el anuncio que hizo este lunes Baker Hughes sobre que un despacho independiente concluyó que no hubo conflicto de interés y que no se benefició en la renta de la casa con la conclusión de que no existió conflicto de interés a la que llegó en el sexenio pasado Virgilio Andrade, ex secretario de la Función Pública, sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.

“Ayer conocimos la versión 4T de Virgilio Andrade, ¿no? Ahí en las mismas oficinas de Pemex, saliendo a exculpar a la empresa Baker Hughes con una auditoría que ellos pagaron, totalmente a modo, y ellos dicen que se comprobó que no hubo conflicto de interés”, comentó.

“Por más que Carolyn Adams exija que se respete su vida privada, decirle que al casarse con el hijo del presidente ella se convirtió en un personaje políticamente expuesto. Así es que es de interés público saber si la relación contractual, que hoy la conocemos, porque ella hizo pública la primera página del contrato, incidió esta relación contractual que tenía con Keith L. Schilling, alto directivo de Baker Hughes, si tuvo algo que ver con el incremento millonario que en ese momento se dieron a los contratos de Baker Hughes”, agregó.

El pasado jueves 3 de febrero, la panista anunció en sus redes sociales que presentó denuncias en Estados Unidos para que las dependencias de ese país investiguen si existe corrupción en este caso que fue revelado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y publicado en Latinus.