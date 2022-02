Sheinbaum desafía al INE: "¿Dónde quedó el árbitro?"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una nueva ronda de declaraciones contra el Instituto Nacional Electoral (INE) en relación con la consulta para la Revocación de Mandato, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó que algunos consejeros “no son árbitros” electorales imparciales debido a que participan en eventos de partidos políticos.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, dijo que le provoca risa las actitudes de dichos consejeros, a quienes acusó de estar “en contra de la Cuarta Transformación” y hasta los invitó a que, si les interesa estar en algún partido, deberían salir del INE.

Luego de que la semana pasada se enredó en dimes y diretes con el consejero electoral Ciro Murayama, este lunes la mandataria capitalina también se refirió al consejero presidente, Lorenzo Córdova. Del primero, mostró una foto de la reunión que tuvo Murayama con la organización Unidos por México, con la senadora Xóchitl Gálvez y el diputado Santiago Creel. Luego, lanzó:

"Entonces ¿Quien viola la ley? ¿O ellos no? Porque también ayer los partidos políticos conservadores salieron a decir que no van a participar a la Revocación de Mandato y entonces eso, aparte de que si critican y pagan campañas y demás, no participan; pero además de eso, el INE no les dice nada”.

Y, con voz retadora, afirmó: “Entonces ¿Dónde quedó el árbitro? Así me pueden citar: Claudia Sheinbaum dice ¿Dónde quedó el árbitro?”.

La morenista añadió: “Es un tema importante para el pueblo de México porque es desenmascarar, mostrar que es un tema de democracia, es un tema de que están en contra de la Cuarta Transformación y del presidente. Pero, entonces ¡que se salgan del INE y que participen en un partido político!”.

De paso, reiteró su postura de que ni ella ni los 17 gobernadores de Morena violaron la ley electoral al publicar en sus redes sociales un desplegado en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Estamos convencidos de que no violamos ninguna veda electoral, y de una vez vuelvo a decir que, aquello de lo que no nos permiten hablar, seguimos invitando a la ciudadanía a participar porque es muy importante la democracia participativa.