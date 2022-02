AMLO pide a Blinken que consulte al embajador Ken Salazar "antes de que suelten un tuitazo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Antony Blinken, que primero consulte al embajador Ken Salazar, “antes de soltar un tuitazo”.

En la conferencia mañanera, el mandatario llenó de halagos a Ken Salazar, al afirmar que es un embajador que trabaja “en bien de las dos naciones” y “es respetuoso”.

“Ojalá y antes de que suelten un tuitazo del Departamento de Estado le pregunten al embajador, porque no creo que lo hayan tomado en cuenta. Bueno, no me quiero meter en eso, pero porque él es muy conciliador”, dijo López Obrador.

Señala AMLO que el embajador Ken Salazar es "muy conciliador", pide que antes de soltar un tuitazo en EU lo consulten. pic.twitter.com/FxfdgAvucz — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) February 24, 2022

Lo anterior, en referencia al mensaje difundido en la red social Twitter por Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, quien expresó su preocupación por el número de periodistas asesinados en México en lo que va de 2022, y por las amenazas que padecen los informadores.

Al respecto, el presidente López Obrador informó que actualmente se está buscando el cambio de la aduana de Nogales, Sonora, por lo que realizan gestiones con las autoridades locales y buscan la una autorización especial de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

“Por eso a la reunión que tuvimos nos acompañó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que ha estado ayudando en este proyecto y en otros, y en el sureste. Es un embajador que trabaja en bien de las dos naciones y es respetuoso”, dijo y agregó:

"Entonces, estuvo con nosotros y está apoyando y estamos buscando que se dé esta autorización”, señaló López Obrador en referencia al cambio de la aduana de Nogales.