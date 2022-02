"El INE está secuestrado por dos consejeros", dice Citlalli Hernández frente a Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está secuestrado por dos consejeros que están en contra de las decisiones de la llamada Cuarta Transformación, en presencia del consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien le respondió que las decisiones las toman once consejeras y consejeros.

Durante el foro “Reforma Política en la Cuarta Transformación”, organizado por el senador José Narro Céspedes de Morena, en la antigua casona de Xicoténcatl, la senadora con licencia, Citlalli Hernández, lanzó duras críticas en contra de Córdova y el consejero Ciro Murayama, por instalar menos casillas para el ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vemos un Instituto Nacional Electoral secuestrado por dos consejeros, que toman decisiones desde su subjetividad política, que han dejado de lado esta capacidad que sin duda tienen y esa claridad de generar espacios neutrales e imparciales. Han tomado posturas en contra de los procesos de participación ciudadana por pensar o colocarse en una posición en contra del presidente de la República”, reclamó la secretaria general de Morena.

En el foro #ReformaPoliticaElectoral me pareció pertinente hacerles una llamado a @lorenzocordovav y @CiroMurayamaINE para que dejen de tomar decisiones desde la subjetividad política.



Es un buen momento para fortalecer la democracia y fomentar la participación ciudadana. pic.twitter.com/igjhNnJx2Q — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) February 8, 2022

A ello, el consejero presidente del órgano electoral respondió que “el INE no está en manos de nadie, porque el INE no somos yo y Ciro Murayama, aquí votamos once y muchas de las decisiones se quieren personalizar dolosamente”.

Córdova recordó que la decisión sobre el número de casillas, que será de unas 57 mil en la revocación de mandato del 10 de abril, fue tomada por las y los consejeros.

“Votamos once, no vota uno ni dos”, recalcó.

Sobre la eventual reforma electoral que se discutirá en el Congreso, el funcionario electoral se pronunció en contra de una reforma sin un amplio consenso y encaminada a afectar la equidad, “mermar la calidad democrática de la representación”, disminuir las garantías del voto “limpio” y que lastime la autonomía e independencia de las autoridades electorales.

“Lo que funciona no se arregla porque se puede descomponer. Yo creo que sí hay que mejorar nuestro sistema electoral, pero bajo la premisa de que es un sistema perfectible que no hay que reinventar. Reconozcamos lo que hemos hecho y apostemos a mejorarlo, pero no a tirar, como suele decirse, el niño con el agua sucia”, dijo Córdova sobre la reforma electoral.

Por su parte, Citlalli Hernández abogó por una reforma con “mecanismos de control sobre los órganos electorales” y “otorgar la independencia política de los órganos electorales”, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos político electorales de las y los ciudadanos.