AMLO: no hay persecución para nadie y mucho menos para mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno se enfoque en intimidar y hostigar, a través de autoridades ministeriales, a grupos feministas que operan en la Ciudad de México.

“Bueno, aclarar que no hay persecución para nadie y mucho menos para mujeres, que el gobierno que represento ni lo ha pensado, nunca hemos hablado del tema, nunca. El que podamos estar intimidando a mujeres, a luchadoras sociales, a feministas, es falso, completamente falso”, aseguró.

Luego, sentenció: “No es esa nuestra estructura mental, no somos nosotros represores, nosotros no somos autoritarios”.

En la conferencia mañanera, una reportera preguntó al mandatario acerca de una carpeta de investigación que inició la fiscalía capitalina en contra de un grupo de feministas consideradas como radicales y responsables de actos de vandalismo registrados durante marchas para exigir justicia por los asesinatos de mujeres en México en marzo y junio de 2020.

Ante la pregunta de #LaListaNews, el presidente @lopezobrador_ negó que haya persecución en contra de las mujeres que han participado en marchas #feministas e hizo un llamado a presentar pruebas.https://t.co/QL27z66Y0k pic.twitter.com/eVNJ0UVDsV — La-Lista (@LaListanews) March 1, 2022

Al respecto, el presidente López Obrador recordó que el movimiento que encabeza viene de “una lucha de abajo”.

“Una lucha para hacer realidad la justicia, y lo hacemos con autenticidad, no somos hipócritas. Entonces no hay nada absolutamente y, si tienen una prueba, yo te invito a que vengas aquí y la presentes”, retó López Obrador a la reportera

Luego rectificó diciendo que “puede” ser la fiscalía de la Ciudad de México pero que también, habría que demostrarlo con evidencia.

“Pero nosotros no, no tomamos fotos, ya no está el Cisen, ya no se espía a nadie, no se persigue a nadie, no se escuchan conversaciones telefónicas, ya no existe el Estado Mayor Presidencial, ya eso ya cambió”, aseguró López Obrador.

“Ese es el coraje que tienen contra nosotros y por eso apuestan a que actuamos de la misma manera para poder decir: ‘Son iguales’. No, no somos iguales y garantizamos el derecho de manifestación, a la libre manifestación, porque nosotros padecimos de represión desde hace muchísimos años, nos ficharon y tuvimos que optar durante años, que además eso es lo más eficaz, tan es eficaz que por eso triunfamos, optamos por la no violencia, por la protesta pacífica, la desobediencia civil pacífica”, agregó el tabasqueño.

Enseguida, recordó que en lugar de tomar palacios cuando enfrentaron fraudes electorales en el pasado, se optó por las protestas pacíficas para evitar exponer a la violencia a sus simpatizantes.