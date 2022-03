Peña Nieto fue traicionado por empresarios a quienes condonó impuestos y entregó contratos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su antecesor Enrique Peña Nieto le reveló en una plática privada que fue traicionado por empresarios a quienes “les condonó impuestos" y "les dio contratos".

Al hablar sobre la estrategia de sus adversarios enfocada en atacar mediáticamente a su gobierno, López Obrador dijo en su conferencia matutina que esta acción no va a funcionar y señaló que los opositores buscan tener un presidente débil.

“Es muy interesante que la gente lo sepa. Lo que quieren es tener un presidente débil porque ¿qué sucede cuando el presidente es débil? Ellos roban a sus anchas, eso ya lo hemos vivido”, dijo y agregó:

“Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente (Enrique) Peña, siendo él todavía presidente constitucional, y yo presidente electo, y en la plática me dice: ‘Me traicionaron’. Como yo soy historiador, llega una segunda reunión, ya le dije: ¿Y quiénes fueron? Pues para saber. Pues ya me dijo, pero eso no tengo por qué darlo a conocer, eso investíguenlo ustedes, que son mirones profesionales”, expresó.

A pregunta de los reporteros, el presidente López Obrador afirmó que se trata de empresarios que recibieron beneficios del gobierno de Peña.

“Sí, sí, que les dio todo, todo, todo, les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron”, indicó.

Luego, recordó que los medios de comunicación apoyaron al ex presidente Enrique Peña y dijo que “lo elevaron a rango supremo con lo mediático”.

“Eso no se debe de olvidar, sobre todos los jóvenes, porque ya de estas cosas no se sabe mucho. Bueno, lo elevaron y después le dieron la espalda, hasta lo convirtieron en el payaso de las cachetadas, burlándose de él”, dijo López Obrador en referencia a su antecesor Enrique Peña Nieto.