AMLO niega perseguir a periodistas: "no queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno nunca va a perseguir a ningún periodista, de quienes también apuntó que algunos de ellos son sus adversarios.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador dijo que es “inmoral” pedirle al dueño de un medio de comunicación quitar a un “periodista incómodo” que haga su trabajo.

“Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista ni vamos a reprimir a nadie, no le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista incómodo, no”, declaró.

“Ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W porque, si no, iban a decir que ya lo estábamos censurando. Qué lo vamos a censurar, o sea, que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse, no somos iguales que los anteriores.

Nunca vamos a perseguir a ningún periodista: AMLO. Dijo que ahora que no aparecía Carlos Loret en WRadio "yo quería que apareciera en W porque sino iban a decir que ya lo estábamos censurando". pic.twitter.com/QaZd9F3DBP — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 15, 2022

“Sacaron de que iba a vender la W acciones a Daniel Chávez, empresario turístico que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo, y lo admiro porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso; es el que más divisas aporta con sus hoteles, y viene de la Agrícola Oriental, de Iztacalco.

“Entonces, claro que es mi amigo, pero es una gente recta, un empresario ejemplar, y empezaron a decir ‘ya va a comprar la W, y va a correr a Loret de Mola’. No, creo que hasta lo aclaró Daniel, que no tiene que ver nada. Y nosotros no queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa”, aseveró López Obrador.

“Igual, cuando Ciro, que no salía, Gómez Leyva. Yo decía: No, que salga, que salga porque si no van a decir que nosotros estamos presionando al dueño Olegario Vázquez… no es Raña… Aldir, que es una buena persona también. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso, no nos parecen correctas esas prácticas. Y que cada quien asuma su responsabilidad”, dijo el presidente.

López Obrador apuntó que dichas prácticas son incorrectas, aunque pidió que cada quien asuma su responsabilidad: “nos ayuda mucho en tiempos de transformación que podamos tener como adversarios a periodistas como Loret y otros”.

Periodistas que ganan millones mensuales

El presidente señaló que la Cuarta Transformación es revolución de las conciencias “y si no existieran estos fenómenos, si no salieran a atacarnos con esos reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de esta situación y mucha gente, muchísima, millones, se quedarían con la idea de que el periodismo es como el castillo de la pureza”.

En ese contexto habló de los sueldos que, dijo, ganan algunos comunicadores.

“¿Ustedes creen que eso lo sabían los mexicanos? No, estoy seguro que el 95 por ciento de los mexicanos no sabían que había periodistas que ganaban tres millones de pesos mensuales y mucho menos llegan a imaginar que hay periodistas, eso sí, que actúan en Estados Unidos y en México, que ganan 15 millones de pesos mensuales. Eso la gente no lo sabía, porque eso no se comentaba”.

Insistión en que Carlos Loret de Mola dé a conocer cuánto gana y cuáles son sus bienes.

“Pero no sólo Loret, sino todos estos periodistas que actúan como mercenarios, que se dedican a golpear para defender a grupos de intereses creados, para defender la corrupción, son defensores de la corrupción”.

“Por eso sigo convocando a que todos demos a conocer nuestros bienes. Yo tengo menos bienes que esos periodistas. Si comparo lo que tengo con la gente más humilde, soy un potentado; pero si comparo lo que tengo con los que poseen algunos periodistas, pues soy pobre, porque es increíble lo que tienen. Y no estoy hablando de las empresas, ahí sí soy del grupo que más quiero, el de los de pobreza extrema, en comparación con los machuchones”, dijo el presidente.