No es nada más Loret o Calderón, hay 25 o 30 millones de conservadores en México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen entre 25 y 30 millones de conservadores en el país luego de criticar nuevamente a los eurodiputados, quienes en una resolución condenaron la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.

“Y también, no son pocos, no es nada más Loret o Calderón, por mencionar a dos personas, son millones, son como 25, 30 millones con pensamiento conservador, ese es mi cálculo, son millones, y no sólo en México, en todo el mundo”, refirió.

En ese contexto señaló que en el Parlamento Europeo, la mayoría son conservadores, “muy dominados por el pensamiento conservador".

"No son pocos los conservadores, son millones, en México son entre 25 y 30 millones, también en el mundo, como los del Parlamento Europeo": @lopezobrador_ pic.twitter.com/hIWQJRmL4W — Literal México (@literalmexico) March 15, 2022

El mandatario mexicano volvió a referir que México vive “tiempos interesantes y de mucha transformación, momentos estelares en la historia”, en donde apuntó que muchos de los conservadores son sus adversarios.

“No quiero tener enemigos, no tengo ni quiero tener enemigos, esos son adversarios y hasta les ofrezco disculpas. Pero que comprendan que no podemos seguir igual y que defendemos millones de mexicanos el derecho a vivir en una sociedad mejor”, puntualizó.