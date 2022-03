"Si el gobierno de Estados Unidos defiende a corruptos, nosotros no", advierte López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Si el gobierno de Estados Unidos defiende a corruptos, nosotros no, así de sencillo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a los empresarios que se oponen a la reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión.

“Ya México no es tierra de conquista, a robar a otra parte. Entonces no pasa nada”, aseguró.

En la conferencia mañanera, el mandatario arremetió en contra de los empresarios que aseguran que tendrán "pérdidas millonarias" en caso de que se apruebe la reforma eléctrica que el titular del Ejecutivo federal envió al Legislativo.

“Acerca de las pérdidas millonarias es lo mismo, es lo que sostienen los que mantienen privilegios ahora porque reciben subsidio y no quieren perder los privilegios y por eso hablan de pérdidas millonarias”, aseguró el Ejecutivo.

Luego, hizo referencia a los inconformes con su reforma eléctrica que están acudiendo ante funcionarios del gobierno de Estados Unidos para pedir ayuda e impedir que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa enviada por el gobierno de México.

“El gobierno de Estados Unidos no va a defender a los corruptos. Y si el gobierno de Estados Unidos defiende a corruptos, nosotros no. Así de sencillo. Ya México no es tierra de conquista, a robar a otra parte. Entonces no pasa nada”, sentenció.

Durante la conferencia se le preguntó a López Obrador sobre la postura del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien dijo que se deben respetar los contratos con empresas extranjeras.

"Yo respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir", respondió.