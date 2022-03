"Terminas y te vas": organizaciones marcharán para que haya "urnas vacías" en la consulta de revocación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el lema “Terminas y te vas”, diversas organizaciones relacionadas con “Sí por México”, iniciativa encabezada por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, convocaron a realizar una marcha nacional este 3 de abril en contra de la consulta de Revocación de mandato.

Con el hashtag #YoDefiendoAlIne, las agrupaciones civiles expresan en sus cuentas de redes sociales su oposición a la consulta presidencial de revocación de mandato a la que califican como una “farsa”.

En la convocatoria se propone dejar las urnas vacías y no participar en la votación prevista para el 10 de abril, por lo que reiteran la frase “¡Terminas y te vas!” para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia en el tiempo establecido por la Constitución. Esto es, al concluir su periodo de seis años.

Con las leyendas: “¡Terminas y te vas! Exigimos salud, seguridad, empleo, educación, respeto a la constitución”, circulan carteles en redes sociales como Twitter y Facebook.

YO NO VOY A VOTAR EL 10, YO VOY A RECLAMAR EL 3: Falta de seguridad, falta de medicinas y atención médica de calidad, falta de empleo. #TerminasyTeVas #ALasCalles3Abril #UrnasVacias pic.twitter.com/GWsYdkJEMw — Becks (@arteRebeca_VR) March 27, 2022

De acuerdo con la convocatoria, se invita a los asistentes a utilizar vestimenta de color blanco, además de utilizar el cubrebocas durante las marchas. También piden apoyar con el hashtag #UrnasVacías.

Entre las organizaciones que están apoyando esta marcha nacional están: Sociedad Civil México A. C., Ciudadanos con Causa México, UNE México, Gárgola Agency, Soy México, Todos con México, Campamento México, Futuro 21, Cerrando Filas, Uniendo Caminos, Resistencia x México, Candidatos Libertarios Ciudadanos, SUMA Sociedad Civil Unida, Frente Unido en Redes Anticomunistas (FUERA) y Luis Berman.

Aquí nadie se raja... hasta donde tope#YoDefiendoAlINE pic.twitter.com/BtBXEMJe9U — Sociedad Civil México uD83CuDDF2uD83CuDDFD ? (@SocCivilMx) March 30, 2022

Dichas organizaciones son las que en otros momentos han protestado con marchas desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para manifestar su rechazo hacia el presidente López Obrador.

La marcha está convocada para el 3 de abril a las 11:00 horas en diversos puntos de la República Mexicana como Aguascalientes en la Exedra, Cancún en la Glorieta del Ceviche, Ciudad de México en el Ángel de la Independencia, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí y Veracruz.

Diversos usurarios de Twitter opositores al presidente López Obrador se han proclamado a favor de esta marcha y en contra de la consulta de revocación de mandato, entre ellos el panista Javier Lozano, quien publicó: “Hacía mucho tiempo, pero muchísimo, que no me topaba con una iniciativa tan absurda, demagógica y estúpida como esta. Afortunadamente, el señor no tiene los votos necesarios. Pero vaya que es un peligro para México”, además utilizó el hashtag #YoDefiendoAlIne.