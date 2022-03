Senado decidirá si llama a comparecer a Gertz por los audios: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, opinó que no serán “comparsa de nadie, pero tampoco Torquemada de nadie”, en el caso de los audios filtrados del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por lo que mañana la Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidirá si lo llaman a comparecencia.

Luego de que el viernes pasado se filtraron cuatro conversaciones telefónicas de Gertz Manero en relación con el presunto homicidio de su hermano, Federico Gertz Manero, el presidente de la Jucopo aseguró que “sigue abierta la posibilidad de citar a comparecer al fiscal”.

“Mañana nos reuniremos en la Junta de Coordinación Política, he hablado ya con algunos de los integrantes, para tomar una definición sobre este caso y, por supuesto, que sigue abierta la posibilidad de citarlo a comparecer”, declaró Monreal en conferencia de prensa.

“Pero no queremos prejuzgar, no queremos ahondar en ningún prejuicio ni violación, hasta en tanto tengamos debidamente conocimiento de todo lo que ha sucedido. No vamos a convertirnos en comparsa de nadie, pero tampoco en Torquemada de nadie”, añadió.

El líder de la bancada mayoritaria condenó el espionaje ilícito y las viejas prácticas de intervenir ilegalmente las comunicaciones, tras la difusión de los audios en los que el Fiscal General dice tener acceso a la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, sobre el caso de Alejandra Cuevas, encarcelada por su presunta participación en el homicidio de Federico Gertz.

Monreal también consideró que las instituciones se debilitan cuando la credibilidad ciudadana pone en duda su imparcialidad y autonomía en el caso del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República.

"Eso menoscaba el Estado de derecho y menoscaba la observancia total del principio de legalidad al que que nos debemos de sujetar todos. Por eso no podemos admitirlo y por eso tenemos que revisarlo con toda seguridad lo suscitado y lo sucedido con todo el cúmulo de pruebas y de situaciones sucedidas, vamos a tomar una decisión todos juntos en la Junta de Coordinación Política”, sostuvo.

Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los audios, Monreal recordó que según la ley el Fiscal General de la República sólo puede ser removido por el titular del Ejecutivo Federal.

Lo anterior, siempre y cuando incurra en algunas causas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 19 constitucional.

De acuerdo con la legislación, el Presidente de la República tiene que acreditar ante el Senado la causa que motive la remoción o la separación del titular de la Fiscalía General, para que dicho órgano del Congreso de la Unión decida si objeta o no la remoción, por la mayoría de los miembros presentes en la Cámara de Senadores.