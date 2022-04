López Obrador: "me quedo y vamos a continuar con la transformación"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Me quedo y vamos a continuar con la transformación del país”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje sobre los resultados de la consulta de revocación de mandato.

El mandatario celebró esta noche la confianza que le otorgaron los ciudadanos en la consulta para que continúe en el cargo hasta septiembre de 2024 y llamó a sus adversarios políticos a la reflexión y a serenarse porque en la democracia se gana y se pierde.

“Yo sigo teniendo un gran amor al pueblo de México, no odio, por eso soy feliz y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección”, expresó.

A través de un videomensaje de 14 minutos de duración que difundió el gobierno federal en sus redes sociales, el mandatario reprochó a sus opositores que llamaron a no votar en la consulta y felicitó a los ciudadanos que decidieron ejercer su derecho y manifestarse pacíficamente en las urnas.

“Muchas gracias a todas y todos con todo mi cariño; a los conservadores llamarlos con todo respeto a la reflexión, a que se serenen. En la democracia se gana y se pierde y hay que no optar por la abstención y decir ‘como voy a perder, para qué participo’. Entonces no se es demócrata porque lo importante es ejercer el derecho a manifestarse de manera pacifica”, dijo, y agregó:

“Es muy conservador el decir ‘quiero la democracia pero cuando me conviene, cuando voy a sacar provecho, cuando voy a mantener o acrecentar mis privilegios, entonces es cuando quiero la democracia’.

“Pues fíjense que eso no es democracia, la democracia es el poder del pueblo, es el mandar obedeciendo y sobre todo sirviendo al pueblo y no olvidar nunca que el pueblo es el soberano, es nuestro amo, y él pone y él quita”, indicó el mandatario.

Publicado a las 11:26 de la noche del domingo, el presidente López Obrador dijo que este mensaje lo iba a dejar para la conferencia mañanera del lunes 11, pero consideró necesario dirigirse a la nación porque, dijo, se trata de “un momento estelar e importante”.

“Mañana vamos a seguir hablando sobre este importante y trascendente asunto, yo les doy las buenas noches y así todo mi cariño sincero, les quiero mucho, una vez dije cuando me desaforaron, les quiero desaforadamente”, refirió López Obrador.

“No tenemos un rey en México”

Previamente, expresó su alegría por los resultados de la consulta y la participación ciudadana en este primer ejercicio de democracia participativa que se realiza en México.

“Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia, no quedarnos con la democracia representativa y avanzar a la democracia participativa porque eso es la esencia de la democracia.

“El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo momento el derecho, la facultad para cambiar la forma de su gobierno, no olvidemos que el pueblo es el soberano, no tenemos un rey en México, no hay una oligarquía sino es el pueblo el que manda y el que decide”, sostuvo.

Enseguida, hizo referencia a los resultados preliminares de la consulta que difundió el Instituto Nacional Electoral (INE), que advierten sobre una participación ciudadana del 18 por ciento y la mayoría votó para que el presidente López Obrador continúe en el cargo.

“Estoy muy contento porque a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy, según los cálculos oficiales más de 17 millones de mexicanos, a pesar de que no se instalaron casillas, sólo se instalaron el 30 por ciento de las casillas que se instalaron en el 2018, en muchas cabeceras municipales no hubo casillas, en mi pueblo Tepetitán, donde siempre se instalan casillas no hubo casillas, las pusieron a 30 o 40 kilómetros”, señaló el mandatario.

A pesar de esta circunstancia, dijo que en todo el país, las personas salieron a buscar una casilla para participar y se movilizaron a pie, en cayuco, en lancha, a caballo, en camionetas, “como pudieron y fueron a cumplir el compromiso” de hacer valer la democracia.

“Quiero agradecerles porque más del 90 por ciento votó para que yo termine mi mandato, más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. ¿Qué les puedo decir? Pues que amor con amor se paga, que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país”, precisó.

Más votos que en 2006

“Para los conservadores y sus intelectuales orgánicos, les digo que nunca habíamos llevado a cabo un proceso de esta naturaleza en el país, que fueron muchos los que participaron. Decía que no se instalaron todas las casillas pero obtuve más votos ahora para que yo continúe que en el 2006. Claro, ahí hubo un fraude, pero formalmente creo que me dejaron 14 millones 700 mil votos, aproximadamente, Felipe Calderón tuvo 15 millones. Pero ahora se calcula que 15 millones 671 mil es la proyección que tienen (de la consulta del domingo), más que lo que fraudulentamente obtuvo Felipe Calderón en el 2006.

“Y también más de los que obtuve yo en 2012 y más de los que obtuvo Ricardo Anaya en la elección presidencial pasada, él obtuvo 12 millones 610 mil, y tercer lugar, Jose Antonio Meade con nueve millones 289 mil votos”, dijo el mandatario.

Además, destacó que los 15 millones 671 mil votos que proyectan los resultados preliminares del INE superan al millón y medio de votos en contra; dijo que fueron muy pocos los votos nulos.

“De modo que fue una muy buena votación, una buena jornada y lo esencial es que estamos haciendo valer la democracia”, aseguró el presidente Obrador.

“Imagínense ustedes si el día de mañana pasa el tiempo y gana una elección un presidente, hombre o mujer, y a los dos años, se demuestra que incumple con su responsabilidad social, que se dedica a robar, a saquear, bueno, ya existe en la Constitución este procedimiento de revocación de mandato”, recordó López Obrador.

“No le hace que no sea vinculatoria”

Enseguida, dijo que ojalá y hacia adelante, los próximos presidentes de México asuman el compromiso de dejar el cargo si pierden una consulta, sin necesidad de llegar al 40 por ciento que exige la Constitución para que un proceso de revocación de mandato sea efectivo.

“Si se pierde la consulta pues hay que dejar al cargo porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo y sin autoridad moral, porque no se tiene autoridad política, no le hace que no sea vinculatoria la consulta, que no se alcance el 40 por ciento de participación ciudadana, el gobernante tiene que tener vergüenza y dignidad, y no estar a fuerza porque eso no es democracia, eso es legalidad pero no necesariamente democracia”,

aseguró.

Por ello, dijo que ahora solo se va a enfocar en terminar su mandato, argumentando que en los últimos dos años y medio que le queda a su gobierno, “se va a aplicar a fondo para dejar bien sentadas las bases”.

¡“Ya hemos hecho bastante pero todavía vamos a hacer más, como siempre entre todos y hacer más entre todos, significa darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre hay que ser verdaderamente humanista, llevar a la práctica el amor al prójimo, no creernos más que nadie”, dijo y concluyó:

“Todas las religiones tienen como principio fundamental, el amor al prójimo, el que actuemos con justicia y desde antes de Cristo, los griegos decían que el mejor gobierno era el que procuraba la felicidad del pueblo, el amor a nuestros semejantes el amor al pueblo, muchas gracias de todo corazón”, agradeció López Obrador.