La diputada Edna Díaz se defiende de ataques por imágenes junto a presunto cabildero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada perredista Edna Gisel Díaz, quien en los últimos días ha sido centro de atención por haberse sentado en el pleno de San Lázaro junto a un presunto cabildero contra la reforma eléctrica, respondió a Proceso que Paolo Salerno no es un cabildero y no trabaja con ella.

Aseguró que la plática que sostuvieron mientras estuvieron sentados fue un mero saludo.

“Malamente, responsabilidad de él de sentarse ahí, yo muy atenta en la discusión no me di cuenta”, expresó en entrevista.

Díaz aseguró que fue un hecho circunstancial, pues llegó al pleno sola y se sentó como en cualquier otra sesión, a pesar de que no pertenece a ninguna de las dos comisiones que en ese momento debatía la reforma eléctrica.

De Salerno dijo que se trata de un asesor, “como muchos”, y que el grupo parlamentario de Morena se esperó a verlos juntos para “deliberadamente” señalarla y de eso responsabilizó al diputado Leonel Godoy, de Morena.

“En ningún registro van a encontrar que yo pedí el acceso de él, porque él no es mi asesor, yo no tengo esa facultad. En todo caso la tiene la mesa directiva que es presidida por Morena o de las presidencias de esas dos comisiones” dijo.

Ante la pregunta de Proceso sobre el contenido de la plática sostenida con el italiano, a quien se le atribuye haber sido coautor de la contrarreforma eléctrica del grupo Va Por México, integrado por el PRI, PAN y PRD, la diputada respondió que fue un simple saludo.

“Cuando se para me dice: ‘no sé por qué están haciendo esto, pero yo no tengo ningún problema por irme atrás, o a otro lado donde había otros asesores’, al principio yo le dije algo así como ‘es una reunión de comisiones, como que no hay problema, todos los asesores están aquí’ y el después hizo esas afirmaciones”, sostuvo.

Si no era un cabildero ni asesor suyo, entonces, ¿de quién era?, se le cuestionó, y dijo ignorarlo.

“Yo no necesito que nadie me presione, ni me convenza de nada, mi voto está muy claro, en contra de la reforma eléctrica”.

Proceso tuvo acceso a un documento interno de la Junta de Coordinación Política, donde el PRD solicita el acceso peatonal para dos asesores: José Orozco C. y Paolo Salerno, quienes "brindarían apoyo como asesores dentro del pleno" a la diputada Díaz, junto a Mauricio Prieto, también legislador. No obstante el acceso se pidió para el 12 de abril, un día después de la sesión en debate y está firmada por Gerardo Cabrera, coordinador administrativo del PRD.