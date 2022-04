Así se enfrentaron Lilly Téllez y Citlalli Hernández en la tribuna del Senado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Las senadoras Citlalli Hernández y Lilly Téllez se enfrascaron en un intercambio de descalificaciones por la campaña que evidencia a los legisladores por traicionar a México al votar contra la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La pelea fue iniciada por Téllez, quien en su intervención en el pleno acusó a la senadora Citlalli Hernández, de Morena, de iniciar una campaña de odio contra los diputados que votaron contra esta iniciativa al amenazarlos con exhibirlos en plazas públicas y “boletinar a todos los legisladores que voten en contra los deseos del presidente de la República”.

“Le pregunto, senadora Citlalli Hernández, ¿cómo usted se va a responsabilizar por los efectos agresivos contra los legisladores que usted ha boletinado? ¿cómo se va a responsabilizar y qué acciones va a tomar para frenar la campaña de odio que ha emprendido usted contra todos los legisladores que han votado en contra de los deseos de López Obrador, esa campaña que ha iniciado”, inquirió.

Voté contra la creación de AMLITIO.



Morena aprobó un monopolio estatal para robar el litio de México y lo privatizaron para ganancia exclusiva de López Obrador y sus cómplices.



En el próximo sexenio corregiremos esta aberración. — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 19, 2022

Téllez se quejó de que se trata de una campaña de persecución y de odio contra todos los legisladores, “y no tiene derecho a estigmatizarlos. ¿Cómo se va a responsabilizar el odio que ha sembrado? ¿cómo se va a responsabilizar por las consecuencias en la integridad física de los legisladores? Conteste y asuma su responsabilidad”, siguió.

Hernández negó las acusaciones y señaló que quien han difundido odio es “la oposición clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país”, y reafirmó que quienes votaron contra la reforma energética son traidores a la patria y “la ciudadanía lo sabe”, porque así lo ha expresado en las asambleas informativas de Morena.

“El tema es que ustedes no salen de la burbuja, viven en el autoengaño, viven con los bots financiados, que nada más hablan en redes sociales. Ustedes no saben lo que opina la gente, salgan y pregúntenles qué opinan de haber votado en contra de esta reforma energética. Salgan y pregúnteles si son traidores a la patria, y si no, arguméntenles”, retó.

Y la senadora @CitlaHM solo atinó a poner cara de “yo no fui” uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/tyoNEo1Opq — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 20, 2022

El lunes pasado, Hernández junto con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció una campaña de información a nivel nacional que tendrá el objetivo de dar a conocer al pueblo de México a las y los diputados que votaron contra la reforma.

“Queremos que la gente vea las caras, los nombres, los rostros de los traidores para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, a nuestros hijos, nietos, quienes deshonraron tantos siglos de historia como nación”, afirmó Delgado.

Tras el anuncio, las casas enlace de Jorge Arturo Espadas Galván; Éctor (sic) Jaime Ramírez Barba; Ana María Esquivel, y Fernando Torres Graciano, diputados federales del PAN en Guanajuato, fueron vandalizadas.

La diputada panista María Josefina Gamboa Torales denunció haber sido víctima de robo cuando se trasladaba en su vehículo en la Ciudad de México. Ella es una de las que ha emprendido una campaña contra la reforma eléctrica votada el pasado domingo, donde posicionó su postura para que no fuera aprobada.