El fallo sobre la Ley de la Industria Eléctrica es cosa juzgada: Arturo Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mantiene vigente la actual Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es cosa juzgada y sería patético que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá cambiara el sentido de su voto en una aclaración del acta sobre la sesión del pasado 7 de abril, advirtió el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Zaldívar Lelo de Larrea agregó que el ministro González Alcántara Carrancá precisó el sentido de su voto cuando se le hizo ver que su determinación iba a definir la validez o la invalidez de la LIE en uno de sus apartados, por lo que al final resolvió sumar su voto a los de otros tres ministros que se pronunciaron por desestimar la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición contra la ley eléctrica impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa para responder a versiones periodísticas que lo acusaron de manipular y contar mal los votos en la sesión del pasado 7 de abril para evitar que se declara la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, Zaldívar afirmó que el ministro González Alcántara pudo aclarar su voto en siete ocasiones, mismas veces en las que se le preguntó por el sentido del mismo.

Agregó que al ser cuestionado directamente sobre la invalidez de la LIE decidió precisar que su voto era por la validez de la norma, renunciando a una oportunidad más para aclarar su sufragio en el Pleno de la Corte.

“Este asunto no se alejó de la normalidad, lo que complicó es que efectivamente es que dos ministros votaron diferenciado, pero al final se hizo un requerimiento con anuencia del Pleno y después de 7 veces de preguntar, el ministro González Alcántara dijo que su voto era por la validez.

“En ese momento yo digo si no hay inconveniente del Pleno parece que hay 7 votos, el Pleno está de acuerdo y tan está de acuerdo que los puntos resolutivos en los que se desestima la acción, se votaron por unanimidad y sin discusión, esa es la verdad, lo demás no son sino posturas interesadas, además falsas porque no son cuestión de interpretación, es realmente mentir para descalificar cuando una decisión no les gusta. La Corte no es independiente cuando invalida normas del Presidente y deja de serlo cuando no las invalida, la Corte es independiente siempre”, puntualizó.

Explicó que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también pudo votar en contra de los resolutivos en los que se desestima la acción de inconstitucionalidad, y por el contrario, se sumó al voto unánime por la aprobación de estos resolutivos. En este marco, dijo que no es niñera de nadie y que no se puede responsabilizar por el voto de ninguno de sus compañeras ministras y ministros.

“Yo solo soy responsable de mis votos, cada ministro y ministra es responsable de sus votos, yo no soy niñera de nadie y yo no soy responsable de cómo votan mis compañeras y compañeros, cada quien vota de acuerdo a su convicción y espero que lo hagan en libertad y con independencia, eso depende de cada uno y una de ellas; pero lo que no se vale, es después tratar de responsabilizar al presidente de la Corte de cómo votaron los ministros y las ministras”, sentenció.

Cuestionado sobre el anuncio de cuatro ministros y ministras en el sentido de que van a emitir un voto aclaratorio sobre el acta de la sesión del pasado 7 de abril, reconoció que es algo inédito, pero advirtió que ningún ministro puede cambiar su voto mediante una aclaración del acta.

“Cada ministro puede poner en su voto aclaratorio lo que quiera, pero el asunto ya está votado es cosa juzgada, las oportunidades que tuvo el ministro González Alcántara para aclarar que su voto era diferente, si es que fuera el caso, las tuvo durante toda la sesión pública, durante siete veces que le pregunté, durante la votación de los resolutivos y durante la votación del acta, el asunto ya es cosa juzgada y sí sería, me parece patético que un ministro después de todo esto diga ‘pues mi voto se contó mal’, pues ¿estaba dormido durante la sesión pública?”, cuestionó.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea añadió que su función es “moderar” los debates del Pleno de la Corte, por lo que negó que haya manipulado las votaciones o que haya contado mal los votos, destacando que hacer estas afirmaciones es una falta de respeto a los otros 10 ministros y ministras que no se inconformaron con los resultados de la votación de la sesión del paso 7 de abril.

“Reitero cada quien es responsable de su voto, si un ministro dice por la validez y a partir de ese momento, el Presidente de la Corte, dice ‘si no tienen inconveniente parece que solo hay siete votos’ (por la invalidez) y así lo toma el Pleno, y el ministro que votó por la validez no aclara, si fuera el caso, que su voto era distinto, nosotros no leemos la mente ni las intenciones. Y si pasa toda la sesión, y si se votan los resolutivos por desestimar, porque si su voto fuera distinto, no sería desestimar, sería invalidar, y vota por los resolutivos, expresamente él ya está manifestando que su voto fue por la validez, sino no hubiera votado los resolutivos, yo no sé que vaya a tener el voto aclaratorio de nadie, pero el asunto ya se votó y el acta ya se votó, porque el acta se vota de manera económica y unánime, y los resolutivos de desestimar la acción se votan de manera unánime, el asunto ya es cosa juzgada”, insistió.

Advirtió que cambiar un voto después de una sesión pública ya resuelta provocaría inseguridad jurídica y le quitaría seriedad a las resoluciones de la Suprema Corte, por lo que descartó que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá vaya a cambiar el sentido de su voto cuatro semanas después de que se votara la primera de tres impugnaciones contra la LIE, ya que ese cambio de voto sería un escándalo.

“Imagínense sí a partir de ahora, después de que acaba una sesión, una, dos o cuatro semanas después cualquier ministro o ministra viene a decir ‘perdón, perdón, mi voto no era por la validez’, si no estamos jugando, somos un tribunal constitucional, seamos serios; ‘ah, es que estaba distraído’, pues mala tarde, usted no tiene que estar distraído, usted tiene que estar concentrado en la sesión, usted responde por su voto y el voto fue por la validez, y votó por los resolutivos que desestiman la acción, porque si no imagínense.

“Una vez que el Presidente de la Corte declara un asunto definitivamente resuelto, ya no se pueden cambiar los resolutivos, qué locura sería esto, imagínense a lo que se prestaría, la inseguridad jurídica que esto generaría, la falta de seriedad en que incurriría la Corte.

“Yo la verdad no creo que el ministro González Alcántara vaya a hacer algo así, yo lo tengo como una persona seria y honorable, me parecería un escándalo que emitiera un voto aclaratorio diciendo que no votó como votó, lo cierto es que votó cómo votó y lo cierto es que eso se confirma porque nunca expresó otra cosa, además porque votó los resolutivos”, enfatizó.

Por último, dijo que no es “alquimista” para estar cambiando el sentido de los votos de los otros 10 ministros de la SCJN, destacando que cualquiera de los 11 integrantes del Pleno pudo advertir de un error o de un cambio en la votación sobre la LIE.

“Ahora resulta que tenemos una corte de 11 integrantes en la cual el presidente de la Corte decide los votos y decide si algo se desestima, si no se desestima. Esto no es así y afortunadamente sesionamos públicamente y ahí está la grabación para cualquiera que la quiera ver”, concluyó.