Diputado panista demanda a Mario Delgado y Citlalli Hernández por daño moral y difamación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tal como lo había anunciado desde el 19 de abril, hoy el vicecoordinador de los diputados panistas, Jorge Triana, interpuso una demanda contra Mario Delgado y Citlalli Hernández, líderes del partido Morena, por daño moral y difamación.

Esto sucede luego de la campaña emprendida por el presidente y secretaria general del partido del presidente López Obrador en contra de las y los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica por calificarlos de “traidores a la patria”, mediante la exhibición de carteles con la fotografía y nombres de los legisladores cuyo voto sumó para desechar la iniciativa del presidente.

La denuncia que presentamos es por amenazas en contra de las mismas personas que han emprendido esta campaña de odio.



Todo lo que nos suceda hacemos responsables al presidente y la secretaria general de Morena por el llamado al linchamiento público.



uD83DuDCF9 @JTrianaT pic.twitter.com/BAnrWzBnUM — Diputados PAN (@diputadospan) April 25, 2022

“Traidor a la patria no es nada más un insulto, es un delito que está tipificado en el código penal federal y no nos puede llamar de esa manera si no hay denuncia, proceso y sentencia”, dijo el diputado desde el Consejo de la Judicatura de la CDMX.

Triana afirmó su confianza en las autoridades judiciales porque “afortunadamente ahí no hay un Alejandro Gertz Manero que pueda mover las cosas a favor de los intereses del presidente”, expresó.

Es una denuncia en contra de la dirigencia de Morena, de su presidente Mario Delgado y su secretaria General, Citlalli Hernández por la imputación y señalamiento en contra de los legisladores que votamos en contra de la #ReformaEléctrica.



uD83DuDCF9 @JTrianaT pic.twitter.com/ihIv6w0nbB — Diputados PAN (@diputadospan) April 25, 2022

Al finalizar esta diligencia, el diputado panista acudió a la FGR a interponer una denuncia penal como ciudadano por apología del delito.