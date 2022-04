"Es mentira, yo no inauguré Xcaret": así respondió Eugenio Derbez a la declaración de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor y comediante Eugenio Derbez rechazó las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que por un lado supuestamente defiende la ecología y por el otro participó en la inauguración de un hotel en Quintana Roo.

"Yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir, yo fui a conducir los Premios Platino", aseguró este lunes a través de un video Eugenio Derbez, quien había anunciado que no acudiría a la mesa de diálogo que se iba a realizar entre el presidente López Obrador y un grupo de artistas y ambientalistas para debatir sobre la destrucción de una parte de la zona ecológica de Tulum para la construcción del Tren Maya.

En el video aclaró que su ausencia se debía a compromisos de trabajo, “no fue un capricho”, y lamentó que por ese solo motivo se cancelara la reunión prevista para hoy.

"Fui el único de los 70 o más cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo, fui el único que dije que no podía por razones de trabajo", expuso Derbez.

“Si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional. Voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz del Lonje Moco; ‘¡Fue horrible, fue horrible!’.

“Le hago la de Eloy Gameno, ‘¡Oigame no, oigame, nos canceló faltando 24 horas, los ambientalistas ya habían pagado su boleto de avión para ir a la Ciudad de México, oigame no, oigame no!’

“Le hago un chiste de Armando Hoyos; ‘¿si López es Obrador es porque comió mucha fibra, me pregunto yo?’ Lo que quiera, o sea, yo feliz de la vida. Si lo que querían era convivir, yo voy feliz a convivir, me encanta el convivio, pero sí estuvo feo que nos cancelaran, porque estoy trabajando, son razones de trabajo, no por otra cosa”, argumentó el actor.

Mi respuesta sobre el Tren Maya. pic.twitter.com/se2rki491r — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 25, 2022

Al reiterar su rechazo a las afirmaciones de López Obrador, el comediante aseguró que si quieren que vaya a Palacio Nacional a tomarse una foto con el mandatario él lo haría "feliz de la vida" e incluso utilizó las voces de algunos de sus personajes más conocidos como Armando Hoyos y El Lonje Moco.

Este lunes se tenía prevista la mesa de diálogo entre los ambientalistas y el presidente López Obrador. Sin embargo, el fin de semana se canceló bajo el argumento oficial de que varios de los defensores habían anunciando que no irían, aunque Derbez fue el único que adelantó que no asistiría.

López Obrador, en su conferencia de hoy, mostró una foto en la que supuestamente el comediante aparece en la inauguración de un hotel del complejo turístico.

El primer mandatario aseguró que el Tren Maya no dañará ningún cenote ni río submarino y señaló que "los pseudo ambientalistas y artistas" no protestaron en la construcción de Xcaret, que sí lo ha hecho y en la cual de acuerdo con él estuvo implicado Derbez.

"Vi una foto en donde quien inaugura uno de los hoteles de Xcaret es Derbez. ¿En qué quedamos, hay un doble rasero?", dijo López Obrador.

En respuesta, a través de un video publicado en sus redes sociales y que grabó desde la locación de una película, Derbez negó esto e hizo un llamado a no mentir.

"Esa foto fue de hace cuatro años que estuve conduciendo los premios Platino. Xcaret se inauguró en 1990, yo era un bebé, no tenía la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera", aseguró el actor.

"No hay que mentir porque si mienten entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, que no van a destruir ningún cenote. Eso es mentira, yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los premios Platinos”, sostuvo Derbez quien forma parte del grupo de artistas y ambientalistas que se han manifestado en contra de la construcción del Tren Maya a través de la campaña "Selvame del tren".