"Ojalá y se sacudan": AMLO sugiere a PAN, PRI y PRD separarse de Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra del empresario Claudio X. González, ahora en el marco de la reforma electoral que propondrá y enviará a la Cámara de Diputados.

“Ojalá y se sacudan” y rompan con el magnate Claudio X. González, recomendó el presidente López Obrador a los partidos PAN, PRI y PRD que integran la alianza Va por México, al señalar que este empresario representa al poder económico y “esa mezcolanza” con el poder político les ha afectado mucho.

“Yo sí espero, y lo digo de manera respetuosa, que se serenen. ¿Cómo le van a hacer caso a Claudio X. González? Son cosas distintas. Claudio X. González es un auténtico representante del poder económico. ¿Qué tiene que ver con los partidos políticos? No se puede mezclar, no se puede alimentar, nutrir, el poder económico y el poder político”, esgrimió López Obrador.

El presidente anunció en Palacio Nacional su propuesta de reforma electoral con la desaparición del Instituto Nacional Electoral y la creación de un nuevo órgano electoral integrado por siete consejeros, eliminación de presupuesto para partidos y de diputados plurinominales, entre otros puntos.

En el contexto de su propuesta de reforma y en alusión al rechazo de los partidos de la coalición opositora a su reforma constitucional en materia eléctrica, López Obrador aludió a personajes del PRI, como el expresidente Adolfo López Mateos, y del PAN, como Manuel Gómez Morín, para diferenciarlos con los intereses que defiende Claudio X González.

Este empresario fue clave para para crear la coalición Va por México, una iniciativa en la que participó también Gustavo de Hoyos, cuando era presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

López Obrador recordó la reiterada anécdota de lo que le recomendó un migrante en San Quintín, Baja California, de que así como Benito Juárez separó al Estado de la Iglesia, es preciso separar el poder político del poder económico para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres.

“¿Claudio en qué está pensando? En Iberdrola, en las empresas eléctricas particulares. No está pensando lo que en su momento pensaba Adolfo López Mateos, del PRI, o Manuel Gómez Morín, del PAN. No, no, no, no. Esa mezcolanza es la que les ha afectado mucho. Ojalá y se sacudan. Ya hasta les estoy ayudando en asesoría, pero, bueno, no todas las consultas causas honorarios”.

El Presidente de la República afirmó que detrás de la empresa energética española Iberdrola están los fondos de inversión y a éstos no les importa el futuro de los partidos de oposición y el costo que deban pagar para mantener sus negocios, como ocurrió con su voto en contra de la Reforma Eléctrica.

“No es nada más Iberdrola, ese es el parapeto, detrás están los fondos, conozco a algunos que manejan los fondos y estoy seguro de que a ellos no les importa el destino de un partido de oposición en México. Qué les va a importar. A ellos lo que les interesa es mantener sus negocios, aunque el costo lo paguen los partidos opositores”, subrayó.