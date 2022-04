López Obrador: el país no tenía futuro sin la transformación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera jubilarse con la conciencia tranquila, habiendo ayudado a la transformación del país y entregando la estafeta a “los que van a llegar, espero, para seguir consolidando la transformación”.

“Voy a estar visitado cada mes toda la ruta del Tren Maya para que no se nos demore, porque falta poco tiempo. Claro, dependiendo de lo del domingo, qué va a pasar el domingo, y dependiendo de otras razones, otras cosas que tienen que ver con la naturaleza y con la ciencia y con el Creador. Pero si termino mi mandato, me faltan dos años y medio, y ya nada más estoy pensando en eso para no dejar nada inconcluso, nada pendiente, que yo pueda decir misión cumplida”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

“Porque el país no tenía futuro sin la transformación, no podíamos sacar a México de la decadencia en que lo metieron con la política neoliberal o neoporfirista, con la política de saqueo sin una transformación, no estaríamos como estamos”, aseguró.

En la conferencia mañanera, el mandatario consideró que “en el mejor de los casos”, estaríamos endeudados, con inflación, con más pobreza, con ingobernabilidad, “porque la gente ya no aguantaba”.

“Entonces, sí es importante transformar y esto es en beneficio de todos, nada más que cuesta trabajo el que lo internalicen los conservadores”, aseguró López Obrador.

Luego, admitió que “no es fácil” llevar a cabo una transformación después de 36 años de predominio de un régimen que calificó como corrupto, de injusticias y privilegios.

“Que llegó hasta lo más profundo, que dañó todos los campos de la vida pública: la academia, la intelectualidad o el grupo de intelectuales, la educación pública, sobre todo en el nivel superior”, dijo y agregó:

“Todo lo individualizó o buscó individualizarlo y quisieron elevar a rango supremo el dinero y lo material, nada más que es tan fuerte la herencia cultural de México, lo que heredamos de las grandes civilizaciones, de las grandes culturas, es tan fuerte que eso nos volvió a salvar”, aseguró el presidente López Obrador.

Incluso, dijo que el pueblo de México es “único” por su solidaridad y fraternidad, además de destacar la historia política del país.

“No hay que ir a buscar ejemplos al extranjero, como algunos que piensan que las mejores doctrinas son las que se elaboraron en otros continentes, en otros países. Nosotros tenemos las enseñanzas de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas”, indicó.