Reforma eléctrica: AMLO acusa a sus antecesores de inundar pueblos "por la ambición al dinero"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus antecesores inundaron pueblos “por la ambición del dinero”, al darle preferencia en la reforma energética a empresas privadas y paralizar las 60 hidroeléctricas que existen en el país.

Recordó que en el caso de las hidroeléctricas estaban consideradas en la anterior reforma energética como plantas que generaban energía sucia con combustóleo o carbón, y la única energía limpia era “la eólica y la solar”.

“En la ley tramposa de la llamada reforma energética que se aprobó, y está demostrado, con corrupción, porque le dieron dinero a los legisladores, los sobornaron, pues en esa ley tramposa, fruto de la corrupción, no se consideraba a las hidroeléctricas generadoras de energía limpia”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que los opositores a la actual reforma constitucional en el sector eléctrico, excluyeron a las 60 hidroeléctricas que existen en el país para darle preferencia a las empresas extranjeras.

“Por eso inundaron dos veces a Tabasco, dos veces, porque, como las hidroeléctricas no turbinaban, estaban los vasos llenos, no les permitían turbinar y entonces venían las temporadas de lluvia y con huracanes, ya no les quedaba más que soltar el agua de manera exagerada, en grandes volúmenes, y a inundar los pueblos”, aseguró López Obrador.

Luego, señaló que sus antecesores decidieron mantener llenos los vasos de las hidroeléctricas porque la ley anterior, no le permitía a la CFE subir la energía a la red para darle preferencia a empresas como Iberdrola, acusó directamente.

“Pero imagínense, al grado de inundar pueblos por la ambición al dinero, por el lucro. Hablan de derechos humanos y violan derechos humanos por dinero”, sostuvo el presidente López Obrador.

Por ello dijo que ahora, las hidroeléctricas van a poder generar más electricidad para el suministro de los consumidores doméstico.

“Es una infraestructura de la nación. Ya no se causa ningún daño porque están hechas, no es hacer nuevas presas, es utilizar la infraestructura que existe, el agua que ya se tiene, es producir energía limpia, barata”, refirió.