AMLO exige a Vitol que revele el nombre de funcionarios de Pemex que recibieron sobornos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a los directivos de la compañía holandesa del sector energético Vitol que revele el nombre de los funcionarios de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que recibieron sobornos para entregar contratos en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

De lo contrario, advirtió que el gobierno de México no tendrá relaciones con esa empresa fundada en Róterdam en 1966 por Henk Viëtor y Jacques Detiger, que definió como “corrupta”.

“Vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo. No sé exactamente la cantidad, pero hoy vamos a informar”, dijo y agregó:

“Y la instrucción que di es de que no aceptamos nada hasta no saber quiénes habían, recibido esos sobornos, que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa, porque nos estaban dando el dinero, pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario informó que los directivos de la empresa Vitol fueron sujetos a proceso penal en Estados Unidos donde declararon en una Corte que habían entregado dinero a funcionarios de Pemex del anterior gobierno para recibir contratos.

“Esta empresa Vitol es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo. Dio sobornos a funcionarios de Pemex y lo declararon en un juzgado de Estados Unidos, que habían entregado esos sobornos en México, y fueron sancionados en Estados Unidos”, refirió.

Luego, comentó que ya se está conociendo quiénes recibieron esos sobornos pero anunció que será el actual director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien dará información detallada sobre este hecho.

“Pero fue un ejemplo de cómo no se trata nada más de devolver el dinero o ‘ya me arreglé en Estados Unidos y un compromiso que tengo en los juzgados de Estados Unidos es no dar a conocer el nombre de las personas’. Y en México, como antes todo se podía, pues ahí lo arreglas entregando otro soborno, otro moche. Pues no”, expresó López Obrador.

Enseguida, advirtió que si los directivos de Vitol no llegan a un acuerdo con el gobierno federal, no tendrán ninguna oportunidad de trabajo en México.

“No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas, ahora sí que ni del extranjero ni de México, porque esa era la práctica. Pues eso era Repsol, Odebrecht, OHL, todas venían aquí y podían hacer y deshacer, Repsol, todas. Eso ya se terminó”, sostuvo el mandatario mexicano.