Según AMLO, hay un acuerdo petrolero Venezuela-EU "en lo oscurito"; la Casa Blanca lo desmiente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que existe un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela para que una empresa norteamericana extraiga un millón de barriles diarios del país sudamericano, en el contexto de la crisis derivada de la Guerra entre Rusia y Ucrania.

“Ahora que hay esta crisis agravada por la guerra están aumentando muchísimo los fletes y nosotros tenemos la cercanía en América, entre otras ventajas comparativas. Entonces, ¿para qué la confrontación?, ¿por qué no unirnos?”, dijo el presidente y agregó:

“Celebré el hecho de que, aunque se hizo en lo oscurito, ya hubo un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadunidense extraiga un millón de barriles diarios. Esto es bueno para Venezuela, es bueno para Estados Unidos, es bueno para el mundo, porque hay un incremento en los precios del petróleo. Pero, así como hay esta relación en términos económicos, ¿por qué no se establecen relaciones políticas de respeto a las soberanías?”, afirmó López Obrador.

“Yo no creo lo que decía un político estadounidense, de que Estados Unidos no tenía amigos, sino intereses, no creo en eso. Yo pienso que nosotros tenemos muy buena vecindad, relaciones de amistad. Y cuando hay amistad, cuando hay respeto, también hay franqueza y por eso estamos planteando así de claro las cosas”.

Lopez Obrador expresó lo anterior en el contexto del exhorto a Estados Unidos para incluir a todos los países en la Cumbre de las Américas que se efectuará en junio.

Las declaraciones de López Obrador fueron desmentidas por un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca consultado por el periodista Jorge Agobian, corresponsal en Washington de la organización pública de noticias Voz de América (VOA).

“La Casa Blanca desmiente declaraciones de López Obrador: "No hay nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela", nos dice un funcionario de la White House National Security Council”, tuiteó Agobian.