El presidente de Bolivia emuló a AMLO y advierte que no irá a la Cumbre si EU excluye a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, emuló al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y aseveró que tampoco asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en caso de que el gobierno de Estados Unidos no invite a todos los gobiernos de la región, incluyendo los de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Horas después de la conferencia matutina de López Obrador, en la cual el mexicano amagó con no ir a Estados Unidos y enviar en su lugar al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, el mandatario boliviano planteó ayer que “una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”.

López Obrador lleva semanas planteando al gobierno de Joe Biden que extienda invitaciones a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para participar a la Cumbre de las Américas; la semana pasada, Ebrard reiteró esta petición a su homólogo Antony Blinken durante su viaje a Washington, pero enfrentó un rechazo.

Ayer, tras el amago de López Obrador de no ir a la cumbre, el embajador estadunidense en México, Ken Salazar, visitó al mandatario en Palacio Nacional. El presidente informó hoy que planteó al emisario de Biden la necesidad de poner el tema “en la mesa” y que “ya era el momento para que, con tiempo, se vaya analizando”.

En su conferencia matutina de hoy, el mandatario refrendó que, durante la administración del expresidente Donald Trump, el gobierno estadunidense había invitado a todos los gobiernos de la región, y preguntó: “¿Por qué ese cambio ahora? Al contrario, si hemos avanzando mucho en entendimiento y nos necesitamos, están creciendo otras regiones del mundo, se están integrando ¿por qué no nos unimos en todo el continente americano? No hay problemas graves, podemos llegar a acuerdos, los pueblos quieren que haya progreso con justicia, no los pleitos y confrontaciones”.